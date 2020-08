El video que muestra el feroz linchamiento de vecinos a un ladrón en Berazategui: “Tengo hijos, por favor les pido”

NACIONALES

Un grupo de vecinos de Berazategui atrapó a un ladrón que intentó asaltar un comercio de barrio con un arma de utilería y lo golpeó brutalmente en plena calle hasta que fue detenido por la Policía Bonaerense luego de que el episodio terminara.El hecho se produjo este domingo cerca de las 17 horas, cuando un joven de 24 años, identificado como Braian Ezequiel Bravo, vecino de la zona, ingresó a un almacén ubicado en la calle 133, entre 5 y 6, del Barrio Marítimo de esa localidad del sudeste del Gran Buenos Aires y amenazó con lo que parecía ser un arma a la mujer que atendía tras el mostrador, de 53 años, para robarle.Unos instantes después, en circunstancias que aún no fueron esclarecidas, un grupo de vecinos interceptó al ladrón a pocos metros del local para golpearlo y lincharlo, en una secuencia que otro vecino registró con un teléfono celular y que fue compartida y viralizada en redes sociales en las últimas horas.

En las imágenes se puede ver a Bravo recostado en la calle con la cara ensangrentada, mientras dos hombres le sujetan los brazos hacia atrás y lo empujan contra el piso, una mujer lo toma de los pies y otro hombre le aprieta la cabeza contra el asfalto con el pie.



Mientras Bravo suplicaba para que lo soltaran y pedía disculpas por el robo, la mujer que participaba del linchamiento y le sujetaba los pies aprovechó para sacarle las zapatillas y luego el pantalón, mientras otro de los vecinos le ataba las manos con una soga para que no pudiera defenderse.



“Tengo hijos, por favor les pido”, se escucha al joven decir en el video. “Te hubieras acordado antes”, le responden los vecinos entre risas. Luego, cuando Bravo intenta pararse haciendo fuerza con sus brazos, otra mujer, que, pareciera ser la víctima del robo y sostiene en una mano la mochila blanca que le habían sacado al ladrón, se acerca para darle una patada en la cabeza.

“Te dije que estaba mi nene en el negocio”, se escucha la voz de la mujer fuera de plano. “Déjenme, por favor. Ya devolví todo”.

Suplicaba Bravo y pedía que lo liberaran.

En ese momento, un móvil de la policía llegó al lugar alertado por un llamado al 911. Efectivos de la Comisaría N°1 de Berazategui se hicieron cargo de la situación, lo esposaron mientras aún estaba en el suelo semidesnudo y lo subieron al patrullero para su detención.



En se momento secuestraron también el arma con la que Bravo había intentado robar el almacén, que resultó ser una réplica de una pistola calibre 22.

Bravo, con domicilio a más de 60 cuadras del lugar del hecho, en la localidad de Plátanos del mismo partido, fue acusado del delito de “tentativa de robo” y quedó a disposición de la UFI N° 1 descentralizada de Berazategui, en el Departamento Judicial de Quilmes, que lleva la causa, con el fiscal Daniel Ichazo.



En cuanto a los vecinos que participaron del linchamiento no se iniciaron causas por las lesiones leves que sufrió el delincuente, que debería ser tramitada por otra fiscalía, una UFI especializada en ese delito en la zona. Ichazo, al contrario de lo aseverado por comentaristas en redes sociales, no ordenó identificar a ninguno de los vecinos que participaron de la agresión, ya que no es su competencia.



A mediados de julio, en la ciudad de La Plata, un video de otro linchamiento se viralizó a través de redes sociales. En esa oportunidad, un joven de 26 años que había ingresado armado con un cuchillo a un local de ropa y amenazó a una empleada embarazada para llevarse la recaudación, fue salvajemente agredido por los vecinos, que solo frenaron el ataque cuando los efectivos policiales de la Comisaría 16° llegaron al lugar y evitaron que la golpiza escalara hacia una tragedia aún mayor.

“Compa, tengo dos pibes. Le pido perdón, tengo dos pibes. Disculpame”.

Decía también en esa situación el ladrón, ya herido, para intentar apaciguar la violencia de los vecinos.