NUEVOS PRECIOS CUIDADOS: Conocé la lista de los productos que se darán de baja, los que se suman y los que aumentarán hasta un 9%

NACIONALES

El Gobierno ya tiene definida la nueva lista de los productos que integrarán el programa “Precios cuidados” hasta comienzos de octubre.Se trata de la primera revisión facilitada por la Secretaría de Comercio, tras reiterados pedidos del sector empresario sobre la necesidad de ajustes, más aún en un contexto en el que los precios de todos los productos de consumo masivo están congelados desde el 6 de marzo producto de la pandemia (precios máximos).Cuando el Ministerio de Desarrollo Productivo relanzó “Precios Cuidados”, con una vuelta a los criterios del programa original de 2014 -menos artículos, pero de primeras marcas-, estableció revisiones trimestrales.Sin embargo, la de abril no se realizó por el contexto económico provocado por el coronavirus.Con valores congelados desde hace seis meses, el Gobierno decidió que ahora sí les permitirá un ajuste a las compañías, que regirá por el próximo trimestre.De acuerdo con el nuevo listado difundido por Infobae, el promedio de aumentos asciende al 6% y los nuevos precios estarán disponibles en las cadenas de supermercados a partir de la semana próxima, indicaron fuentes privadas.Según la lista, hay productos que seguirán sin aumentar, en tanto que los que sí sufrirán alzas tendrán variaciones de entre 1% y 9%. Entre los que se mantendrán sin cambios, se destacan varios productos de limpieza de Laboratorios Ecovita; el arroz con leche clásico Sublime, de Alimentos Refrigerados, que seguirá vendiéndose a $40 en AMBA.En el extremo contrario, 25 productos tendrán un incremento del 9% respecto del valor de enero. Entre ellos, se destacan las cuatro marcas de yerba; los jabones de tocador marca Duc; fiambre de cerdo y queso de máquina; los huevos ($64,60); la leche larga vida Apóstoles, que pasará a costar $49,05, y los cortes de carne picada común, roast beef y tapa de asado, que subirán a $185 y $250 el kilo, respectivamente en el área metropolitana.Otro de los productos que más sube es el aceite de girasol (8%), así como también el arroz largo fino marca Primor; el cacao en polvo; los medallones de carne de Swift; y el kilo de Cebolla, lechuga y manzana.Entre los que menos suben, se destacan el dulce de leche marca Armonía y el jabón en polvo Zorro, ambos con aumentos del 1%. La gran mayoría de los productos suben entre 5 y 7%, tal como había dejado trascender el Gobierno en los últimos días.Qué productos se suman y cuáles se dan de bajaCuando relanzó el programa, el Gobierno había informado que los productos que ingresaban no podrían darse de baja durante un año.Sin embargo, la nueva lista da cuenta de 26 ítems que se eliminarán de “Precios cuidados”, de los cuales curiosamente 16 corresponden a la empresa Queruclor.También quedará afuera del programa el aceite Ideal de Molinos Río de la Plata; los biscochos de arroz Tía Maruca; las toallitas húmedas Doy Pack; toallas femeninas Ladysoft; dos protectores solares de Nivea; y jabón para lavavajilla y en pan marca Gigante.Los que ingresan, en tanto, son 45 productos. Entre ellos, figuran el paquete de 250 gramos de café molido Torrado La Planta y el paquete de té Big Ben de 25 unidades, ambos productos de Cabrales; cinco tipos de fideos de Morixe; yerba mate Unión de Las Marías; jugos frutales Tutti; el mendicrim de 300 gramos de Sancor; tres marcas de alcohol en gel; toallas femeninas, tampones, entre otros.Estos ítems que se incorporan al programa ingresan con el precio que tienen hasta ahora, que está congelado al valor del 6 de marzo por la resolución 100 de la Secretaría de Comercio.Y lo mantendrán hasta la próxima revisión del programa, prevista para octubre. Los que salen, en tanto, deberán ajustarse al precio que tenían a comienzos de marzo y así quedarán hasta fin de agosto, cuando venza la resolución 200, que fue la que prorrogó Precios máximos por 60 días.El Gobierno concedió los aumentos en “Precios cuidados” para seguir sosteniendo el programa y que siga siendo rentable para las empresas. Lo que comienza a suceder, si eso no ocurre, son problemas de abastecimiento.Sin embargo, las subas otorgadas no alcanzan a compensar la suba de costos que las compañías tuvieron desde enero. Pero al menos es algo, reconocen, en un contexto de congelamiento total de los precios.En cuanto a los “Precios máximos”, las empresas están a la espera de que la Secretaría de Comercio les autorice subas en otros productos, pero el Gobierno ya adelantó que lo hará en casos muy puntuales y que tengan su correcta justificación en los costos.