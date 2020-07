LA COSTA: En plena fase 5 solo reabrieron 12% de los restaurantes

ZONALES

"Hoy la situación del sector en el territorio nacional “viene complicada, porque se están cerrando 20 establecimientos por día”, lo cual sin lugar a dudas repercute de manera directa en las fuentes de trabajo".

“Nosotros trabajamos con una modalidad diferente a lo que es Capital Federal, Mar del Plata y algunos lugares más, nosotros trabajamos en el verano”.

“De 365 establecimientos inspeccionados, hemos podido cobrar recién el 36% y lo que estamos cobrando es enero y febrero”.

El Secretario General de la seccional de UTHGRA del partido de La Costa, Rodolfo Basualdo, celebró la posibilidad que se ha generado en el distrito al ingresar en la fase 5 de distanciamiento social, que permite entre otras cosas la apertura de locales gastronómicos.No obstante, el gremialista indicó que de acuerdo a las cifras se ha registrado sólo el 12% de apertura de restaurantes.Basualdo informó que el pasado martes mantuvo una reunión virtual con el Secretario General de UTHGRA a nivel nacional, Luis Barrionuevo, quien difundió en la videoconferencia cifras alarmantes para la actividad gastronómica, ya que según indicó:Además, aseguró que en el partido de La Costa la situación es diferente, ya que mencionó:Sin embargo, el sindicalista sostuvo que la recaudación del gremio ha sido muy escasa en lo que va de este año, acerca de lo cual puntualizó:Lo cierto es que la posibilidad que ha permitido el hecho de ingresar en la fase 5 de distanciamiento social, también ha generado un respiro para muchos empresarios locales.De todas formas, Basualdo aseveró que “la mayor parte de los establecimientos no abrió”, ya que estimó que “si abrió el 12% es decir mucho”, y en este aspecto explicó que sólo decidieron abrir sus puertas “algunos lugares tradicionales”, aunque reconoció que “hay muchos que decidieron no abrir, porque les conviene tener cerrado y esperar a ver qué pasa en la apertura”.Por último, con gran optimismo consideró que “creo que en septiembre u octubre vamos a tener novedades, y por ahí se reactiva el turismo y empezamos a que la gente venga”, a pesar de lo cual admitió: “La realidad es que, si esto sigue así, los sectores más perjudicados en la parte nuestra es la hotelería, porque nosotros podemos abrir pero si a nivel nacional no se habilita el turismo estamos en el horno”.