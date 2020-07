ANSES: Los que reciben el bono de $10.000 no podrán sufrir descuentos por deudas bancarias

NACIONALES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y Defensa del Consumidor recordaron a través de las redes sociales que todos aquellos que reciben los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no pueden percibir ningún tipo de descuento sobre lo acreditado.Durante las primeras entregas muchas personas tuvieron problemas porque los bancos retenían parte del monto para cubrir viejas deudas de los beneficiarios, pero eso no está permitido.Por eso, desde Anses y Defensa del Consumidor recordaron: "No te pueden realizar descuentos o retenciones sobre el Ingreso Familiar de Emergencia".Por otra parte, aunque en una primera instancia se había dicho que el IFE se destinaría sólo para las zonas más afectadas por la pandemia, ya que continuaban con estricto aislamiento, Anses confirmó que el tercer aporte de $10 mil se pagará en todo el país, al igual que en las dos ocasiones anteriores.