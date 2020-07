ANSES: El tercer IFE ya tiene fecha de cobro: ¿Cuándo empezará a pagarse el bono de $10.000?

NACIONALES

10 de agosto



Pago del IFE 2

En las últimas horas, la Anses confirmó que else pagará el bono de 10 mil pesos con el cual el Gobierno busca paliar el impacto del parate económico por la pandemia de coronavirus sobre trabajadores en negro, monotributistas de las categorías más bajas y otros sectores vulnerables.El objetivo del organismo conducido por Fernanda Raverta, es arrancar con la tercera edición en esa fecha del mes próximo, empezando con aquellos beneficiarios que a su vez reciben la Asignación Universal por Hijo.El pago para el grueso de los beneficiarios del IFE empezaría unos 10 días hábiles, más tarde.Durante el operativo de pago de julio, estos beneficiarios recibieron los desembolsos en base a un cronograma ordenado por el último número del documento. Empezó el 2 de julio y terminó el viernes pasado.El tercer refuerzo del IFE alcanzará a cerca de 8,9 millón de beneficiarios. En un primer momento, el Gobierno buscó reducir el costo del programa ya que la idea era pagar el IFE sólo a aquellos beneficiarios que residieran en zonas del país que estuvieran bajo las medidas más estrictas de aislamiento social preventivo y obligatorio, la “fase 1″ de la cuarentena.Pero ante el pedido de gobernadores cuyas economías dependen de esa inyección de dinero para mantenerse a flote, se decidió volver a pagar a los mismos beneficiarios de la primera y segunda tandas del bono.El viernes pasado se terminó de pagar a los beneficiarios que informaron su clave bancaria única (CBU) en la página del organismo. En estos días terminarán de cobrar los últimos beneficiarios, alrededor de 450.000 personas que no informaron una cuenta bancaria, a los que ya se les depositó el dinero en bancos cercanos a su domicilio y deben esperar una comunicación por SMS o correo electrónico para gestionar un turno en el que retirar el beneficio.La segunda edición del IFE alcanzó a algo menos de 8,9 millones de familias de todo el país, de las que el 95% ya recibieron su pago en sus cuentas bancarias de acuerdo a un calendario que sigue al último número del documento y que se completó el viernes pasado.Para este “refuerzo” del bono de Anses, el organismo se puso como objetivo bancarizar a la totalidad de los beneficiarios, con el objetivo de facilitar el tercer pago –que ya fue confirmado– y permitir al universo de destino acceder a servicios financieros que, entre otras cosas, permitan agilizar otras iniciativas futuras.Así, el operativo se concentró primero en depositar el beneficio en las cuentas de aquellas personas que son además beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo y otros planes similares, para luego pasar a desembolsar el dinero a quienes informaron una cuenta bancaria de su propiedad en la página Web del ente previsional.Había tiempo para informar el CBU hasta el 17 de julio pasado. Ahora, para aquellos beneficiarios que no pudieron abrir una cuenta bancaria, la Anses realizó una transferencia a bancos públicos y privados de todo el país que se encargarán de hacer llegar el pago al remanente.Los beneficiarios que deban retirar el dinero en esta etapa recibirán una comunicación de parte de la Anses por correo electrónico y mensaje de texto SMS con datos respecto a cuál es el banco que se les asignó.En base a ello, deberán contactarse con la entidad asignada para solicitar un turno en el que, además de retirar el dinero por ventanilla, se les asignará una cuenta bancaria para futuros pagos.