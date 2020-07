MADARIAGA: El municipio confirmó que “Nunca existió la prohibición del ingreso de geselinos a nuestra ciudad”.

ZONALES

"No es cuestión política”.

“Nunca existió ningún tipo de inconveniente para que ingresen los geselinos a nuestra ciudad”. “Nunca existió la prohibición del ingreso a Madariaga”.

En diálogo con CNM Radio, esta mañana el Secretario de Coordinación Miguel Vallo aclaró varias cuestiones referidas al impedimento de residentes de Villa Gesell a Madariaga.Sostuvo el funcionario y afirmó que los únicos que ingresan a la ciudad de Madariaga son los que tienen los permisos habilitados a través de la app en el celular o formato papel con las fechas correspondientes.Por otro lado, mencionó que también podrán ingresan a la ciudad, todos los que tienen algún tipo de justificación, sean de la ciudad de Villa Gesell, Pinamar, La Costa o cualquier otra provincia o ciudad.Asimismo, Vallo indicó que con la ciudad de Pinamar existe un vínculo más fluido porque entre ambas secretarías de seguridad generaron permisos para los trabajadores que están en la informalidad, principalmente en los parqueros o aquellas personas que hacen trabajo doméstico.De este modo, pudieron anotarse en la Secretaría de Producción y esto permitió la agilidad entre ambas ciudades, muy distinta que con otros municipios.También, se refirió a los trabajadores que realicen labores en Pinamar, pero cuenten con domicilio en Madariaga, a estas personas se le controlará la temperatura al retornar a nuestra ciudad.Miguel Vallo insistió que cualquier persona podrá ingresar a la ciudad de Madariaga, pero con los permisos habilitados y dentro de un rango de fechas.Aquellos que no tengan permiso o no puedan justificar su visita a la ciudad, no se le permitirá el ingreso. Esto rige para cualquier parte de la provincia, no solo para Villa Gesell.Y concluyó:Pudo haber casos que no presentaron los permisos, los tenían vencidos, o bien, no podían justificar su visita a la ciudad.