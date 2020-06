(VIDEO) PINAMAR: En Crónica TV el Intendente anunció el pase a fase 5 y dijo quiénes podrán entrar a la ciudad y con qué permiso

ZONALES

El Intendente de Pinamar Martín Yeza habló ayer por Crónica Televisión sobre el pase a fase 5 de la cuarentena, dijo que se piensa en la gastronomía al aire libre, en la liberación de las actividades deportivas y además menciónó a los propietarios no residentes a los cuales le dijo que no es un capricho que no se los deje ingresar a Pinamar, hay una cuarentena regional y hay que cumplirla.Además, Yeza explicó quiénes podrían ingresar a la ciudad y con qué permiso.