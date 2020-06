(VIDEO) CAÑUELAS: Tras una discusión en el Hospital Municipal se llevaron a la paciente en el baúl de un auto

Un incidente registrado este sábado a la tarde en el Hospital Angel Marzetti terminó con una fuerte discusión y los familiares llevándose a una paciente en el baúl de un Fiat UNO.La noticia fue confirmada en el portal de InfoCañuelas por el director del Hospital Municipal, Hernán Charlón. Dijo que en horas de la tarde ingresó una paciente con lumbalgia y mientras estaba siendo evaluada, los familiares pidieron que se la derivara al Hospital Regional Cuenca Alta.“Pretendían indicar el tratamiento y pedían una derivación al Cuenca. La señora estaba siendo evaluada, en forma respetuosa se les explicó que el procedimiento no era como ellos planteaban, empezaron a agredir a los médicos y entonces los familiares se la terminaron llevando en el auto por decisión de ellos. No sabemos a qué centro la llevaron”, dijo Charlón.Además, agregó que “se llevaron una tabla que pertenece al Hospital, por lo que se hará una denuncia por esa sustracción. Además, los médicos denunciaron las agresiones sufridas. Toda la situación está en curso legal”.El caso se conoció a partir de un video que filmó otro paciente que se hallaba en la guardia cuando la mujer era subida al vehículo acostada sobre una tabla rígida de ambulancia. “Así se traslada a un paciente en Cañuelas, acá tenemos el vacío que nos dan el dejar la salud a cargo de extranjeros. Del director no se conoce su paradero” es la frase que acompaña al video.Sin embargo, por palabra del propio Charlón, hubo un conflicto previo que derivó en el traslado por decisión de los propios familiares.LA DENUNCIA DEL MÉDICO:El Dr. Patric Orlando Apaza Apaza, de 37 años, de nacionalidad boliviana, denunció este lunes el hurto de una tabla cervical durante su desempeño como médico de guardia en la jornada del domingo 14 de junio.En su declaración ante la Comisaría 1ra., dijo que la tabla fue sustraída por la progenitora de una paciente de apellido Cáceres.Asimismo, denunció las amenazas sufridas de parte de la paciente hacia una médica de guardia. Dijo que mientras se recepcionaba la misma, el servicio eléctrico se interrumpió en dos ocasiones no regresando en la segunda vez, motivo por el cual se invitó a la persona a esperar la restitución del servicio para finalizar la carga de sus datos en el sistema, lo que derivó en el traslado de la paciente por sus propios familiares a otro centro asistencial.