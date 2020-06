MAR DEL PLATA: Viajó desde Córdoba a “La Feliz” para ver a la novia con documentación falsa y dio positivo de coronavirus

ZONALES

"A las 48 horas, con el resultado positivo, se lo intenta contactar y se comprueba que había falsificado su identidad, trasladándose con un DNI, licencia y auto de otra persona".



"Deberá tratarse, aislado, y rendir cuentas ante la justicia. Tolerancia cero".

Un joven de 23 años, que había ingresado a Mar del Plata desde Córdoba, dio positivo hoy de coronavirus, y tras conocerse el resultado, se descubrió que había utilizado la identidad y la documentación de otra persona, por lo que se dispuso su aislamiento y se dio intervención a la Justicia Federal, informó el Municipio.El joven había arribado en auto a la localidad balnearia el último sábado y, al ser interceptado en el retén instalado por la comuna en el acceso al distrito por la ruta 226, exhibió los documentos que portaba y un permiso de circulación por caso de fuerza mayor, tramitado para asistir a un familiar enfermo.Según informó la Secretaría de Salud local, "al ser la capital cordobesa una zona de circulación viral, inmediatamente se activó el protocolo y se lo escoltó para ser hisopado", por lo que la persona debía aguardar el resultado del test respetando el aislamiento.Señaló la cartera de Salud en un comunicado.El joven fue localizado de todos modos horas más tarde, en una dirección que había informado al ingresar a la ciudad, y fue trasladado esta noche por personal del SAME al hotel Facón de Mar, uno de los establecimientos cedidos al Municipio para aislamiento de casos de COVID-19.Las autoridades sanitarias informaron que debía someterse a un nuevo hisopado, porque en el Sistema Integrado de Información Sanitaria el caso positivo "había sido cargado con el nombre de la persona que figuraba en el DNI" con el que él circulaba.En diálogo con el diario La Capital, el joven admitió que había venido a ver a su novia oriunda de la ciudad, con quien estuvo el fin de semana, y dijo estar "convencido en un 99 por ciento" de que él tuvo coronavirus cuando estuvo trabajando hace tres meses en Estados Unidos."En Estados Unidos tuve todos los síntomas. Fiebre, pérdida del gusto y tos. Por eso ahora me sorprende porque no tengo ningún síntoma. Soy muy cuidadoso. En Córdoba tomo todas las medidas. Tengo un negocio de venta de artículos tecnológicos y cumplo con todos los protocolos sanitarios", dijo.La comuna dio intervención a la Justicia Federal, "para que realicen los procedimientos penales correspondientes", y la fiscal Laura Mazzaferri ordenó de manera urgente las actuaciones necesarias "para evitar la propagación de virus y asegurar el aislamiento de esta persona", así como para determinar "posibles contactos estrechos", indicaron fuentes judiciales.La fiscal investigará a su vez las eventuales responsabilidades penales por violación a las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, así como la tenencia de DNI ajeno.Tras conocerse el caso, luego de ocho días sin positivos en la ciudad, el coordinador operativo de la Zona Atlántica del Ministerio de Seguridad bonaerense, Rodolfo Manino Iriart dijo que se trataba de una "irresponsabilidad sin límite".Señaló el funcionario provincial en su cuenta de Twitter.