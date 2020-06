IFE a través de CBU, AUE, Tarjeta Alimentar y Jubilaciones: ¿Quiénes cobran este martes 23 de junio?

NACIONALES

Jubilaciones y pensiones (no superiores a $18.952)

• DNI terminado en 0: lunes 8 de junio.

• DNI terminado en 1: martes 9 de junio.

• DNI terminado en 2: miércoles 10 de junio.

• DNI terminado en 3: jueves 11 de junio.

• DNI terminado en 4: viernes 12 de junio.

• DNI terminado en 5: martes 16 de junio.

• DNI terminado en 6: miércoles 17 de junio.

• DNI terminado en 7: jueves 18 de junio.

• DNI terminado en 8: viernes 19 de junio.

• DNI terminado en 9: lunes 22 de junio.

Jubilaciones y pensiones (superiores a $18.952)

• DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio.

• DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.

• DNI terminados 4 y 5: jueves 25 de junio.

• DNI terminados 6 y 7: viernes 26 de junio.

• DNI terminados 8 y 9: lunes 29 de junio.

IFE para beneficiarios de la AUE

• DNI terminados en 0: miércoles 10 de junio.

• DNI terminados en 1: jueves 11 de junio.

• DNI terminados en 2: viernes 12 de junio.

• DNI terminados en 3: martes 16 de junio.

• DNI terminados en 4: miércoles 17 de junio.

• DNI terminados en 5: jueves 18 de junio.

• DNI terminados en 6: viernes 19 de junio.

• DNI terminados en 7: lunes 22 de junio.

• DNI terminados en 8: martes 23 de junio.

• DNI terminados en 9: miércoles 24 de junio.

IFE a través de CBU

•DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio.

• DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.

• DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio.

• DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio.

• DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio.

Tarjeta Alimentar

Los jubilados y pensionados, con DNI finalizado en 0 y 1 y cuyos haberes superen los $18.952, cobrarán este martes el monto correspondiente al mes de junio. El Gobierno pagará además el aumento del 6,12%, lo que llevará el haber mínimo a $16.864, mientras que el máximo ascenderá a $113.479.Así también sucederá con los beneficiarios de las asignaciones Universal por Hijo (AUH), Universal por Embarazo (AUE) y Prenatal y Maternidad, que cobrarán este incremento anunciado, más el refuerzo del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000.El pago de esta segunda tanda de la ayuda económica por la pandemia comenzaba este martes con aquellos que eligieron cobrar por una Clave Bancaria Uniforme (CBU), con DNI terminado en 0 y 1. En el caso de no tener una cuenta bancaria, deberán solicitar una cuenta gratuita a través de distintas aplicaciones que disponen tanto bancos públicos como privados y digitales.También cobrarán el IFE este martes aquellos beneficiarios de la AUE, con documento terminado en 8.La acreditación para la Tarjeta Alimentar, en tanto, finalizó el pasado viernes 19 de junio para quienes no tienen el plástico a través de la AUH; mientras aquellos que sí lo tienen, les acreditarán una nueva cuota del pago para este viernes 26 de junio.Además, concluyó el cronograma de pagos para aquellos jubilados cuyos haberes no superen los $18.952, así como los beneficiarios de la AUH y Maternidad y Prenatal.¿Cómo ingresó mi CBU para cobrar el IFE?• Quienes no hayan informado aún una Clave Bancaria Uniforme (CBU), deben ingresar al aplicativo "Ingreso Familiar de Emergencia – Consulta de pago" en la página web de Anses www.anses.gob.ar. Una vez adentro de la página habrá que ingresar el número de DNI y, a continuación, aparecerá en la que se explicará que todos los beneficiarios del IFE deberán contar con una CBU para cobrar el segundo bono de $ 10.000.• El aplicativo lo derivará al portal Mi Anses, donde deberá colocar el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social. Una vez allí la persona deberá confirmar o modificar datos de contacto -teléfono celular y correo electrónico- y esperar que la Anses le envíe un "código de verificación" a su mail, que deberá copiar y pegarlo en la misma página en la que está haciendo el trámite.Las personas que ya tengan una cuenta bancaria, la Anses les mostrará el número de CBU, banco y sucursal donde se le depositará el IFE y, para quienes tengan dos o más cuentas, podrán elegir en qué CBU, banco y sucursal se le depositará el dinero.En el caso de no tener una cuenta bancaria, deberán solicitar una cuenta gratuita a través de distintas aplicaciones que disponen tanto bancos públicos como privados y digitales.De todas formas, los que no lleguen a tiempo a ingresar un número de cuenta bancaria tendrán la posibilidad de cobrar los $10.000 en una una instancia de pago posterior a la primera tanda de CBU, informaron a esta agencia desde la Anses.Durante junio, quienes poseen la tarjeta en forma física, el pago se va acreditar el monto mensual en cuatro cuotas durante los días viernes. Es decir, recibirán el dinero el 5, 12, 19 y 26 de junio.A quienes se les acredite a través de la AUH, por su parte, podrán disponer de ese dinero de acuerdo al cronograma de fechas establecido por Anses.La Tarjeta Alimentar está destinada a madres y padres con hijos o hijas de hasta 6 años de edad que reciben la AUH; embarazadas a partir de los tres meses que cobran la AUE; y personas con discapacidad que reciben la AUE. Establece un monto de 4.000 pesos para quienes tienen un hijo y de 6.000 pesos para quienes tengan dos o más hijos. La misma permite comprar todo tipo de alimentos.