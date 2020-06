MAR DEL PLATA: Joven hipoacúsica fue a un local con un tabapoca transparente y no la dejaron entrar

ZONALES

"No esperaba que tuviera tanta repercusión porque no es nada nuevo lo que conté".

Contó Mónica Leguizamón, una mujer hipoacúsica de Mar del Plata que busca concientizar sobre el uso de ese tipo de barbijos para que las personas sordas puedan leer los labios cuando alguien les habla.Si bien no aclaró que no busca escrachar el comercio -de hecho, no mencionó cuál es-, Mónica relató que trató de explicarle al hombre porqué es necesario que quienes atienden al público utilicen tapabocas o máscaras transparentes, pero no sirvió de nada. “Cansa muchísimo explicar, concientizar, difundir, etcétera”, afirmó.Mónica se mostró sorprendida por la viralización que tuvo el posteo.Dijo, al tiempo que agradeció el apoyo recibido.