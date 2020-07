MADARIAGA – PINAMAR: La provincia ya tiene listo los decretos que permiten acceder a la fase 5

MADARIAGA

Antes del fin de semana serán publicados en el Boletín Oficial por parte de la Jefatura de Gabinetes de Ministros. El encargado de esa cartera, Carlos Bianco, ya les comunicó a los intendentes de ambas localidades que sólo resta su firma y que eso sucederá entre el jueves y el viernes cuando ambos municipios hayan cumplido los 21 días sin detección de casos.Con esta determinación habrá, nuevamente extensión horaria, se dejará de tocar la sirena y se implementarán los protocolos para permitir que los gastronómicos y los gimnasios.¿Qué permite el manual de Fase 5 de la provincia de Buenos Aires?• Para gastronómicos• Deberán aplicar un protocolo y con distancia preventiva dentro del local.• Con una capacidad ocupada que no supere el 50% del total.• Con personal local.• Con espera fuera del comercio y con registro de clientes.• Todas las mesas deben tener disponible solución alcohólica al 70%Cabe recordar, que los municipios que NO cuenten con casos en los últimos 21 días, entran en Fase 5. En ese caso se exceptuarán:● Industrias:- Todos los protocolos establecidos por la rama industrial correspondiente- Realizar controles de temperatura antes del ingreso de los trabajadores y trabajadoras.- El transporte deberá ser proporcionado por los empleadores para evitar el uso del transporte público- Deberán funcionar con personal local o de otros municipios que también se encuentren en Fase 5● Actividades comerciales y de servicios - Solo minoristas, no mayoristas:- Solo en comercios de cercanía, no en avenidas comerciales ni en centros comerciales abiertos o cerrados- Deberán funcionar con personal local- Con protocolos por rama de actividad- Uso de tapaboca obligatorio● Construcción privada, servicio doméstico y de mantenimiento hogareño- Sólo con personal local● Servicios de alojamiento para trabajadores esenciales:- Con control de síntomas al ingreso- Con registro diario de personas hospedadas- Con protocolos específicos.- Con turnos de trabajo estables- Con una persona por habitación- Sin uso de espacios comunes● Servicios de estética personal: Iguales recomendaciones que comercios● Salidas recreativas:- Con uso de tapabocas obligatorio- Solo en espacios abiertos- Bajo ningún concepto podrán reunir más de 10 personas- Con una distancia máxima de 500 mts a la redonda del domicilio.- De 18hs a 8 hs (no en hora pico)● Comercios de gastronomía abiertos al público:- Con protocolo- Con distancia preventiva dentro del local- Con una capacidad ocupada que no supere el 50% del total- Con personal local- Con espera fuera del comercio- Con registro de clientes- Todas las mesas deben tener disponible solución alcohólica al 70%● Actividades deportivas y de esparcimiento con distanciamiento físico:- Sin público- Con registro de asistentes- Con protocolo- Con desinfección de los elementos de uso común luego de cada uso