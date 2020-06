MADARIAGA – PINAMAR: Choferes de Costa Azul protestaron en reclamo de pago a término y regularización del servicio

ZONALES

Unos 40 trabajadores de Costa Azul se dieron cita esta mañana en la rotonda de acceso a Pinamar para pedir por el retorno del servicio de los colectivos de la Línea 216 de media distancia que une Madariaga con Pinamar, Villa Gesell y Cariló y que desde el inicio de la pandemia dejó de circular por una disposición provincial.Tal como anticipó como primicia en la noche de ayer este portal, los trabajadores denuncian que el salario de mayo les fue abonado en 3 cuotas de 5.000 pesos. Con esa suma no llegó a cubrirse el básico que tienen los choferes de colectivos en su acuerdo paritario.Además no les pagaron aún el aguinaldo y hay retrasos en la recepción de ayudas prometidas por parte del gobierno nacional para cubrir una parte de los pagos.Unos 40 choferes llegaron en auto, se apostaron en la rotonda e hicieron el reclamo pacíficamente.Tenían la promesa de ser recibidos por autoridades de Pinamar pero esto luego no se concretó.Cerca del mediodía se retiraron del sitio y algunos aspiraban a llevar un petitorio con sus reclamos a la municipalidad de Madariaga.