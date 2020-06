CONMOCIÓN EN COLOMBIA: Una niña indígena de 12 años fue violada por ocho militares

INTERNACIONALES

La violación de una niña indígena del pueblo embera chamí conmocionó a Colombia. Las investigaciones apuntan a un grupo de soldados del Ejército, y la Fiscalía General ya inició una investigación urgente sobre el abuso sexual ocurrido este lunes en el corregimiento de Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda, en el centro del país.Los militares pertenecen al batallón San Mateo. Las autoridades indígenas denunciaron que la niña fue secuestrada el domingo y agredida “por un número indeterminado de soldados”. La encontraron la noche del lunes cerca de un colegio de la zona y la trasladaron al hospital. La Fiscalía señaló concretamente a ocho soldados como “presuntos autores”, aunque el pelotón está compuesto por 30 uniformados.El caso reaviva en Colombia el debate en torno a la violencia contra los menores. El Congreso aprobó la semana pasada la reforma constitucional que permite la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños, un viejo anhelo de los sectores más conservadores que contó con apoyo decidido del Gobierno de Iván Duque. La polémica reforma, criticada por expertos y académicos, todavía enfrenta el filtro de la Corte Constitucional.El mandatario no tardó en enmarcar este crimen en la renovada controversia sobre la cadena perpetua. “Este país tiene que enfrentar, con contundencia y con drasticidad cualquier agresión a un menor. Cualquier asesinato o cualquier violación, sea quien sea. Y aquí no podemos ser tolerantes frente a ninguna de esas conductas. Tenemos que ser drásticos”, declaró este miércoles tan pronto trascendió la noticia.“A mí me duele que se señale a miembros de la Fuerza Pública de haber cometido una violación de una niña indígena, pero vamos a ir hasta el fondo de las investigaciones. Y si nos toca estrenar con ellos la cadena perpetua, la vamos a estrenar con ellos”, aseguró, a pesar de que esa no es una función del Ejecutivo y la reforma aún requiere varios proyectos para reglamentarla. “Seremos implacables en la investigación y tenemos que ser implacables en la sanción”, concluyó el presidente.