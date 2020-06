MADARIAGA: FAE adquirió un colectivo y mañana lo recibirá con una caravana

MADARIAGA

Durante el sábado una colectivo mercedes venza modelo 2011 se sumará a la institución para trasladar a los chicos que allí concurren. Así se cumple el sueño de Fe, Amor y Esperanza que el año pasado los llevó a concursar del programa “Bailando por un sueño” y a ganar el certamen.Sin embargo, el dinero no alcanzaba para cerrar el objetivo, hasta hoy.La unidad cuenta con una rampa para sillas de ruedas y costó menos que la inversión que debían hacer por una combi con ese requerimiento.Además, se usará otra partida del dinero para iniciar la obra del Hogar que tendrá el objetivo de alojar a los chicos con discapacidad el día que sus familiares ya no estén presentes.Además, el municipio de Madariaga otorgó a FAE un total de 425.000 pesos en subsidio a manera de cooperación.El actual presidente de la institución, Rubén Ceccato enfatizó “Este es un sueño de toda la comunidad de FAE, estamos muy agradecidos por las gestiones que ha realizado el municipio para darnos este gran apoyo” y agregó “también queremos agradecerle a Gustavo Gorosterrazu que siempre nos acompaña y asesora”.“Esta oportunidad de poder concretar un colectivo de 25 pasajeros, es la mejor opción que teníamos de contar con este vehículo que tanta nos hacía falta”.“Nosotros ganamos el bailando 2019 gracias al apoyo de todo Madariaga y la región y la producción del programa nos pagó en tiempo y forma el dinero pactado pero este no nos alcanzaba y ahí es cuando el municipio se compromete a realizar un gran aporte”.Por ultimo detalló: “Con esos fondos restantes que logramos por obtener finalmente un vehículo más económico, más colaboraciones y algunos ahorros que tenemos, vamos a empezar a trabajar en el tercer objetivo fundamental que tiene FAE desde sus inicios que es la construcción de un espacio de asistencia hogareña para el día que los chicos que no tengan un familiar directo con quien quedarse”.Caravana de presentación: Para celebrar con la comunidad el logro, mañana sábado a las 16 horas el colectivo con algunos de los chicos que asisten a FAE y representantes de la institución realizarán una caravana por las distintas calles de la ciudad para que los vecinos puedan conocer el vehículo y aplaudir, desde afuera de sus hogares, el logro obtenido.