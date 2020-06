PÁNICO en un banco de Mar del Plata cuando un policía acusó a una abuela de tener coronavirus

ZONALES

"Esa mujer tiene coronavirus". Momentos de pánico y desesperación se vivieron en una sucursal céntrica del Banco Nación cuando un policía que trabaja en la entidad comenzó a los gritos y acusó a una jubilada de tener la enfermedad al ingresar al cajero automático, en medio de un hecho confuso. La reacción de la gente que estaba en el banco fue inmediata: todos salieron corriendo despavoridos.

Ocurrió en la sucursal ubicada en Córdoba casi Bolívar, pleno centro de Mar del Plata. "Fui maltratada en el Banco Nación, lo que pasó fue terrible. Fui a cobrar y pedí permiso para hacerlo por caja porque había dos cuadras de cola para el cajero automático. Les dije que estoy con bronquitis y asma y que el médico me había aconsejado que no tome frío, pero en el banco me respondieron que los que cobran menos de 30 mil pesos deben hacerlo por cajero automático", contó Mirta Beccari, que se hizo el hisopado la semana pasada en la clínica 25 de Mayo y le dio negativo.La mujer entró al cajero automático y en ese momento se desató el escándalo. "Un policía del banco empezó a gritarme 'esa mujer tiene el Covid' y toda la gente salió disparando pensando que yo tenía coronavirus. Me agarró una locura que no sabía qué hacer. Viví un disgusto muy grande, fue un acto de una discriminación. Yo no tengo coronavirus, tenía el certificado y me dijeron que era mentira", relató Beccari."Salí del cajero, tiraron lavandina en el piso y un jubilado que iba con bastón se cayó. A los cinco minutos llegaron seis patrulleros, me agarró un ataque de nervios y les empecé a decir de todo. Pasé un momento horrible. No me dejaban ir y el policía insistía en que yo me tenía que hacer tres hisopados. Un atrevido, se creía que sabía más que los médicos", sostuvo la mujer."Me dijeron 'no se va a mover de acá hasta que llegue la ambulancia'. Hasta le tomaron los datos al taxista que me estaba esperando para volver a mi casa y por la demora me terminó saliendo 500 pesos el viaje. Una vergüenza lo que me hicieron pasaron. Al rato llegaron dos ambulancias, la doctora me miró el certificado del INE y me dijo que estaba todo bien y me dejó ir. Pero esto no va a quedar así: voy a hacer la denuncia al Inadi por discriminación".Fuente: Ahora10