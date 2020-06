GENERAL LAVALLE: Lanzaron un concurso de pintura en adhesión al bicentenario provincial

ZONALES

“Buscamos que la gente valore y tenga en cuenta los 200 años y, desde ahí, expresar alguna representación de la cultura a través de un trabajo plástico. La idea es hasta el 30 de septiembre recepcionar la información y presentación de la obras y en octubre hacer la selección final”.

El concurso se extenderá hasta el mes de octubre aunque la recepción de trabajos será hasta septiembre.Esta mañana en CNM Radio, el secretario de cultura de General Lavalle, Fernando Larragueta, brindó detalles del certamen que tendrá premios que van de los 20.000 pesos a los 5.000.El funcionario indicó que buscan estimular a los artistas de la región de Lavalle, Madariaga, Tordillo, La Costa Pinamar y Villa Gesell que están muy arraigados con la cultura y la historia de la provincia.Se aceptarán todas las expresiones dentro del campo de la pintura que incluyan técnicas tradicionales y/o experimentales.Los trabajos deberán ser elaborados sobre una superficie plana, como tela o fibrofácil, con un bastidor perimetral. Se admitirán dípticos, trípticos o polípticos, siempre que las partes que lo compongan mantengan una estrecha relación de tema y procedimiento y no sean simplemente varias obras de distinto carácter reunidas en un solo cuerpo. La obra debe ser bidimensional con una máxima de 200 x 200 cm.Solo se podrá presentar una obra por artista y al dorso de la misma se deberá adjuntar una ficha técnica de identificación y la firma del autor. Los trabajos deberán ser originales (no premiados en otros concursos), y de tema libre.Los aspirantes de este 1er Concurso de Pintura nivel Regional de la Casa de la Cultura de General Lavalle, Provincia de Buenos Aires, deberán presentar una carpeta tamaño A4, con una fotografía en alta resolución de la obra en un Pen Drive, e impresa en papel mate tamaño hasta 18 x 20 cm como medida máxima, aceptándose medidas menores en el caso que la adecuación de la obra lo requiera.Al dorso de la fotografía se deberá adherir una etiqueta especificando el título de la obra, medidas, técnicas de ejecución y año de realización.Las carpetas deberán incluir datos personales del autor (nombre y apellido, fotocopia del DNI, domicilio, correo electrónico, teléfono o celular), y un currículum vitae de 20 líneas como máximo indicando formación, síntesis de muestras individuales, colectivas, participación en concursos y salones y premios recibidos, respetando ese orden.La fecha de realización de las obras sometidas a concurso no podrá ser anterior al año 2014.Las carpetas deberán ser enviadas a la Casa de la Cultura, Av. Mitre 1168, B7103AEO General Lavalle, Pcia. de Buenos Aires, hasta el 30 de septiembre de 2020.El jurado estará integrado por artistas visuales: Graciela De la Fuente, Cecilia Cavanagh y jurado a designar por la autoridad de Cultura de la Provincia de Buenos Aires. Ellos realizarán la selección y adjudicaraán los premios. La decisión del jurado será inapelable.Como primer premio se entregarán 20.000 pesos, el segundo 10.000 y para el tercero 5.000 pesos. Además, habrá una mención de honor. Con la entrega de los premios se incluye en ese valor la adquisición de la obra que será expuesta en el Museo Regional Santos Vega.La recepción de las obras se efectuará en la Casa de la Cultura de la Municipalidad de General Lavalle, Av. Mitre 1168, B7103AEO General Lavalle, Pcia. de Buenos Aires, de 9 a 13 horas.Efectuada la preselección del Jurado, se procederá al envío de la obra, que deberá coincidir en su totalidad con la imagen elegida por el jurado.La Casa de la Cultura de General Lavalle queda exenta de toda responsabilidad por daños sobre las mismas. La obra seleccionada deberá estar lista para ser colgada. Los gastos de envío, así como la devolución de la obra serán por cuenta y riesgo exclusivo de los participantes.Los premios se entregarán en fecha a designar en el mes de octubre de 2020.