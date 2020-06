El Gobierno lanzó un fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos

NACIONALES

Se trata de un programa nacional que busca brindar una ayuda económica a uno de los sectores más afectados por la pandemia.De esta manera se otorgará al prestador un aporte no reembolsable de $50.000 pesos, a pagar en dos instancias: la primera de $ 30.000 y el restante una vez que el beneficiario cumpla con una capacitación obligatoria que contiene los nuevos protocolos COVID-19 para el Turismo.¿A quién está dirigido?A personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes -Monotributo-, Monotributistas sociales y Trabajadores Autónomos, cuyas actividades se vinculen con el sector turístico y que acrediten una antigüedad mínima de 1 año de la inscripción.Para inscribirse los interesados deberán ingresar al siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/apturLos beneficios:El Fondo otorga al beneficiario un aporte no reembolsable de $50.000, a pagar en dos instancias. Pueden aplicar prestadores y prestadoras de actividades turísticas que sean monotributistas sociales, monotributistas y trabajadores autónomos.Además de cumplir con los requisitos, se dará prioridad a los postulantes que incluyan estos ejes:• DesarrolloAprovechamiento de los recursos y fortalezas de la localidad, actividades turísticas relacionadas con su identidad sociocultural o con la naturaleza, entre otros.• InclusiónIntegración con poblaciones en situación de vulnerabilidad social o que contemplen la integración de personas con discapacidad, movilidad o comunicación reducida.• Equidad de géneroMujeres o no binarios postulantes que desarrollen las actividades.• Innovación y creatividadOferta de productos, servicios o actividades nuevas u originales.Como contraprestación, los prestadores que sean seleccionados como beneficiarios deberán inscribirse y realizar la capacitación "Nociones de seguridad e higiene para el Turismo", del Programa de Formación Virtual del Ministerio de Turismo y Deportes.¿Qué necesito?• Copia de Documento Nacional de Identidad del postulante.• Constancia de inscripción como Monotributista, Monotributista Social o Trabajador Autónomo, que acredite una antigüedad mínima de un año de inscripción.Acreditar fehacientemente que su actividad se relaciona con el sector turismo mediante documentación respaldatoria:• Número de legajo de habilitación para operar como agentes de viaje.• Certificado o constancia expedida por el Organismo, Federación, Cámara y/o Asociación Municipal y/o Provincial y /o Nacional de Turismo y/o propio de la actividad que realiza donde conste que el solicitante presta un servicio turístico en esa provincia /localidad y en el que se detalle el tipo de actividad/servicio.• Certificación efectuada por unas agencias de viajes habilitadas y facturaciones respaldatorias con fecha anterior al 1 de febrero de 2020.• Pago de cánones necesarios para operar como guías de parques nacionales o provinciales.• Sitio web, constancia de habilitación para prestar servicios, certificados, notas de prensa, entre otros.• Esta enumeración es meramente enunciativa. Los solicitantes podrán acompañar cualquier otro tipo de documentación que acredite fehacientemente que presta servicios vinculados al sector de carácter turístico.• Evidencia que certifique las acciones de inclusión que realizás, en caso de corresponder.• Certificado Único de Discapacidad, en caso de corresponder.