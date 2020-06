El Gobierno Bonaerense advirtió que la cuarentena podría extenderse hasta agosto

NACIONALES

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, señaló hoy que la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense puede extenderse hasta agosto, al explicar que, en esta región, a diferencia de lo que sucede en el resto del país, “todavía está subiendo la pendiente” de los casos positivos de coronavirus.Para el funcionario, “es un problema» si los contagios no empiezan a bajar en las próximas semanas, sobre todo por el impacto que eso genera en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires y, aunque evitó un nuevo contrapunto con la estrategia sanitaria implementada por la ciudad de Buenos Aires, afirmó en radio La Red: “Si seguimos con medidas aperturistas, los casos van a aumentar”.“A pesar de que pueda haber perspectivas distintas, lo cierto es que se trabaja mucho en conjunto (entre los gobiernos porteño y bonaerense); hay idiosincrasias distintas, es imposible que las soluciones de la Ciudad sean iguales a las del conurbano”, explicó Kreplak, en una línea diferente a lo que ayer planteó el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, que se manifestó crítico por la nueva flexibilización de la cuarentena dispuesta por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.«Debería tomar decisiones mucho más profundas acompañando al gobierno nacional. Lo está acompañando, pero de manera tibia. Y no es momento de decisiones tibias. Se es blanco o se es negro”, afirmó Berni, ayer, en declaraciones radiales.Por su lado, el ministro de Salud, Daniel Gollán, también minimizó los enfrentamientos. “El único enemigo que tenemos se llama coronavirus. Me llevo perfectamente bien con Fernán Quirós (el ministro de Salud porteño), tenemos una relación de cercanía y es un muy buen funcionario, está dejando el cuero en esto”, destacó en diálogo con radio La Red.El funcionario afirmó que los principales focos de contagios se encuentran en los municipios de Quilmes, Lanús y Avellenda, y aseguró que la situación en La Matanza se encuentra “controlada”. “Estamos haciendo un esfuerzo gigante, esto será una lucha titánica, y de día a día, para ver cómo repercuten las medidas de apertura económica, y si vemos que se desmadra habrá que frenar, lo que no podemos es saturar el sistema de salud», agregó.En tanto, el Ministerio de Salud de la Nación reportó hoy seis nuevas muertes por coronavirus en el país, por lo que ya sumaban 670, mientras que son 22.794 los casos acumulados, 774 de ellos informados ayer. Los últimos decesos informados, que se sumaron a los ocho reportados anoche, son los de cuatro mujeres bonaerenses de 90, 96, 89 y 58 años, y dos hombres, uno de 71 años residente en la Ciudad de Buenos Aires y otro de 59, oriundo de la Provincia.La situación epidemiológica de la región metropolitana es diferente al resto del país, con excepción de la zona de Trelew (Chubut), Córdoba (Córdoba), Resistencia (Chaco) y Bariloche y General Roca (Río Negro), donde todavía se registra circulación comunitaria de COVID-19. Para las zonas que de manera paulatina retoman sus actividades el Gobierno nacional publicó hoy el decreto del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, donde se detalla el marco normativo en la nueva etapa de la cuarentena.En el decreto se establece que habrá libre circulación de personas entre diferentes departamentos, algo que solo podrán hacer los que posean el Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19. Además, se podrán desarrollar actividades deportivas, artísticas y sociales siempre y cuanto no impliquen una concurrencia superior a diez personas.“Para mantener el distanciamiento social en lugares cerrados se debe limitar la densidad de ocupación de espacios (salas de reunión, oficinas, comedor, cocina, vestuarios, etcétera) a una persona cada 2,25 metros cuadrados de espacio circulable; para ello se puede utilizar la modalidad de reserva del espacio o de turnos prefijados”, se explicó.En estas zonas se mantiene la decisión de que no haya clases presenciales en todos los niveles. También se mantiene la prohibición de realizar eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, recreativos, religiosos y de cualquier otra índole con concurrencia mayor a 10 personas; la práctica de cualquier deporte donde participen más de 10 personas o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros entre los participantes; la apertura de cines, teatros, clubes, centros culturales, y el servicio público de Transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional.