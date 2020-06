DOLORES: Camioneros denunciaron al Intendente Etchevarren y amenazan con "desabastecimiento"

ZONALES





"Los camioneros están recorriendo las rutas para llevar todos los elementos necesarios para poder abastecer cada ciudad, pueblo y provincia, el descuido que sufren los compañeros en la localidad de Dolores, donde por disposición municipal, fajaron los camiones impidiendo que los choferes puedan bajar a comprar alimentos o a higienizarse, dejándolos presos en sus vehículos como si fueran delincuentes"

El Intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, atraviesa su semana más complicada. El jefe comunal del distrito que ya registró 3 casos de Covid-19, protagonizó un escándalo esta semana al no dejar ingresar a su Comuna al Intendente de Castelli. Ahora, en las últimas horas, fue cuestionado por la Federación de Camioneros que lo acusó de prohibir a los trabajadores comprar alimentos o higienizarse en dicha ciudad bonaerense.Afirmaron en un comunicado.La Federación de Camioneros repudió el accionar del intendente de Dolores, "que sobrepasa los límites legales atentando contra la salud física y psicológica de los trabajadores". Los camioneros además lo acusaron de violar el Artículo141 del Código Penal por "Privación de la Libertad". "Desde camioneros advertimos que no vamos a permitir una sola persecución y atropello más a nuestros trabajadores", señalaron.Por último, desde el sindicato amenazaron con desabastecer al municipio gestionado por el alcalde de Juntos por el Cambio. "De continuar con esta actitud que infringe toda medida legal nos veremos en la obligación, por cuidado de nuestros choferes, de no transportar más productos a Dolores, haciendo responsable al Intendente por cualquier perjuicio que sufra un ciudadano de esa localidad", advirtieron.Cabe recordar que esta semana, Francisco Echarren disparó munición gruesa contra Camilo Etchevarren por no dejarlo ingresar a Dolores para conocer a su hijo recién nacido. El alcalde de Castelli tuvo que recurrir a la Justicia para que le dieran permiso, pese a que su cargo de Intendente lo habilita a la libre circulación en la Provincia."Lo de este payaso y matón no es un hecho aislado", comentó Echarren a LaNoticia1.com.