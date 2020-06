CORONAVIRUS: María Eugenia Vidal dio positivo de Covid-19

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal dio positivo de coronavirus, si bien no presenta fiebre ni problemas respiratorios. La exmandataria bonaerense había estado en contacto con el diputado Alex Campbell quien, se confirmó ayer, también había contraído el virus."Quiero contarles que hace un par de horas me confirmaron el diagnóstico de Covid-19 positivo. Agradezco a todos los que me escriben con preocupación. Estoy bien, cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes. Cuídense y cuiden a sus familias", difundió por Twitter la exgobernadora.Vidal permanecerá aislada en su domicilio, ya que no presenta síntomas que obliguen a su internación.La exmandataria bonaerense había estado en contacto con el diputado Alex Campbell quien, se confirmó ayer, también había contraído el virus. Tras conocerse el diagnóstico de Campbell, Vidal se hizo el test y le dio positivo.Vidal no presenta síntomas. "Sólo sintió un poco de cansancio y falta de gusto", explicaron.Anoche trascendió que varios dirigentes del PRO, como el expresidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó se realizarán pruebas para saber si fueron contagiados. Enrique Sacco, la pareja de Vidal, se someterá también a un examen para establecer si padece coronavirus.Desde el entorno de la exgobernadora también confirmaron que Vidal ya se puso en contacto con todas las personas con las que se reunió en la última semana para que en breve se realicen los hisopados. Es por este motivo que se estima que en las próximas horas Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau y Emilio Monzó se someterán al test, ya que estuvieron reunidos el viernes pasado con la exmandataria bonaerense.Ayer, el diputado bonaerense Campbell informó que dio positivo al test de Covid-19, en un presagio de la situación de Vidal. En las próximas horas, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad, también se someterá a la prueba. Ambos diputados son los máximos referentes de la exgobernadora María Eugenia Vidal en la Cámara baja bonaerense.Los diputados Daniel Lipovetzky y Adrián Urreli (vicepresidente de la Cámara de Diputados), que integran el mismo espacio, también se someterán a la prueba ya que compartieron actividades con Campbell la semana pasada.La noticia encendió la luz de alerta en la Cámara baja bonaerense, que resolvió pasar toda la actividad legislativa a modo remoto. "En el marco del creciente número de casos de coronavirus, las autoridades de la Cámara de Diputados establecieron un cronograma de trabajo por temas en modalidad remota. A partir del tratamiento de diversos proyectos de ley vinculados con la pandemia, se busca avanzar con el debate en comisiones para que las iniciativas lleguen con dictamen a la próxima sesión. El cronograma se iniciará hoy con la reunión virtual de la Comisión de Salud", se informó ayer desde la Legislatura."Atravesamos un momento crucial porque se acerca el pico de contagios y nos parece fundamental desde la Cámara de Diputados de la provincia tomar los recaudos para proteger la salud de los trabajadores y las trabajadoras y minimizar los riegos de trasmisión", dijo el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Federico Otermín.La situación de Campbell:Después de darse a conocer el contagio del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, Campbell sostuvo en diálogo con TN que solicitó de inmediato la realización de un hisopado, ya que en los últimos días había mantenido contacto con distintas personas del entorno del intendente.El contagio de Campbell se registró horas después de que el presidente de la Cámara baja, Federico Otermín, resultara negativo, a pesar de haber compartido un acto con Insaurralde, quien permanece internado a causa de la pandemia.Justamente fue a raíz del contagio del intendente de Lomas de Zamora que se encendieron todas las alarmas en el ámbito político y comenzaron los hisopados de todos aquellos que habían mantenido contacto con el funcionario.