LA COSTA: El intendente Cristian Cardozo quedó en aislamiento preventivo

El jefe comunal estuvo la semana pasada en La Plata en el ministerio de salud de la provincia y decidieron aislarlo por provenir de una zona considerada peligrosa y con circulación de virus.En esa reunión también estuvo el diputado provincial y ex jefe comunal de La Costa juan Pablo de Jesús, que también fue aislado.En comunicado, la secretaría de salud costera informó que “dada las múltiples llamadas que hemos tenido tanto de los medios de comunicación, como de los vecinos de La Costa, respecto al estado de salud del diputado provincial Juan Pablo de Jesús, debo decirles que se encuentra en buen estado de salud. En aislamiento absoluto, solo, sin su familia y desarrollando sus tareas en el hogar”, afirmó el secretario de Salud, Daniel Creuso.En esta línea, Creuso agregó: “Más allá de las medidas de protección personal del señor diputado de Jesús y del corto período de tiempo de exposición con personas que han tenido sintomatología de COVID-19, por recomendación del Comité Epidemiológico, se aisló en su domicilio”. Según se informó, de Jesús permanece solo, en aislamiento preventivo, desde la semana pasada al arribar de un viaje a la ciudad de Buenos Aires.“Respecto al intendente Cristian Cardozo también debo decirles que se encuentra en buen estado de salud. El día viernes 12 estuvo en la ciudad de La Plata en la cartera sanitaria, firmando convenios, trayendo respiradores y material tecnológico para el sistema de salud. Dado que proviene de un área de circulación, más allá de extremar las medidas de prevención personal, por recomendación del Comité Epidemiológico, se le indicó que desarrolle su actividad desde el hogar”, explicó el secretario de Salud de La Costa.Además de referirse a las condiciones de salud de los dirigentes, el informe diario indicó que de acuerdo a los reportes del Comité Epidemiológico local no se registran en el distrito nuevos casos de COVID-19. No obstante, el doctor Creuso solicitó nuevamente a la comunidad continuar con las medidas de prevención personal y habitacional, que incluyen el distanciamiento social, el uso del tapabocas y el lavado de manos.