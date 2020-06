BOLÍVAR: Construyó un camino clandestino en su campo y cobraba $500 para evitar controles sanitarios

El dueño de un campo en la localidad de Bolívar, en la provincia de Buenos Aires, fue detenido y sancionado por las autoridades locales después de que se descubriera que había habilitado un camino clandestino por sus tierras para evadir controles sanitarios en medio de la pandemia del coronavirus. Además, cobraba 500 pesos de "peaje" para quien lo quisiera cruzar.Se trata del propietario de un terreno adyacente a la Escuela Nº 20, a 3 kilómetros del casco urbano. El hombre había abierto el camino que desembocaba en la ruta nacional 226 y llevaba varios días operando con normalidad.Fue la denuncia de un vecino la que alertó a la Agencia Municipal de Seguridad Vial, que envió agentes al lugar a constatar lo que sucedía. Una vez comprobado lo sucedido, el infractor quedó demorado y aunque recuperó su libertad al poco tiempo, fue multado, según informó el intendente Marco Pisano."Se sancionó a una persona que permitía de forma clandestina la circulación hacia la RN 226, habilitando informalmente un camino al interior de su propiedad, vulnerando el enorme trabajo de nuestros controles sanitarios", escribió el jefe comunal en su cuenta de Facebook.Y agregó: "Si no es juntos y con el compromiso de todos, no será fácil seguir cuidando a Bolívar".El hombre violó el DNU 279/20 y los artículos 2, 3 y 19 del DNU Municipal 751/20, infringiendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio para la protección de la salud pública."Este tipo de actitudes no sólo se vuelven peligrosas para quienes las realizan, sino que vulneran el enorme trabajo que venimos realizando, en cada acceso, en cada control, para cuidar la salud de todos los bolivarenses", expresó la secretaria de Gobierno de Bolívar, Fernanda Colombo.Un hecho similar ocurrió en Olavarría el pasado 27 de mayo cuando se conoció que vecinos cercanos a un camino en la zona de la Virgen de la Loma cobraban peaje a las personas que ingresen por allí a la ciudad, eludiendo los ingresos habilitados.La denuncia del caso fue hecha por el intendente municipal Ezequiel Galli, quien además lo visibilizó y expuso en sus redes sociales. Días después, la localidad comenzó a experimentar un brote de contagios de coronavirus y en la actualidad posee 95 casos positivos confirmados, volviendo a la fase 1.A raíz de esa cadena de contagios en Olavarría, Pisano, intendente de la vecina Bolívar, había pedido tomar medidas conjuntas con el resto de los jefes comunales de la zona para restringir al máximo el paso interdistrital entre esas localidades."A partir de los últimos datos de la ciudad de Olavarría, los invito de forma urgente, a la creación de un Comité Regional de Crisis para trabajar articuladamente. Necesitamos de estrategias conjuntas para el cuidado de nuestros distritos", sostuvo en su cuenta de Twitter. El vecino que habilitó un camino clandestino pudo haber generado una ola de contagios.