BAHÍA BLANCA: Cayó un peligroso narco: Le secuestraron cocaína y dólares

La policía arrestó en las últimas horas a un conocido y peligroso narco bahiense llamado Damián Luis Eguren, de 37 años de edad.Estaba acompañado por otro sujeto identificado como Bruno Nasiff, de 29. En su poder, llevaban una imponente cantidad de droga y plata.Fuentes policiales, Eguren y Nasiff se hallaban pasada la 1 de la madrugada a bordo de una camioneta marca Ford Ranger en calle Colombia al 1000. Incluso, hubo un tercer individuo que al ver que un patrullero se acercaba, huyó del lugar a pie.Esa situación llamó la atención de los uniformados, que ocasionalmente pasaban por ahí, y se dispusieron a identificar a los sospechosos y requisar el vehículo.Y ahí llegaría la "sorpresa". En su poder, los agentes encontraron una pistola Bersa calibre 22 con numeración suprimida, con 11 cartuchos intactos, uno de ellos en recamara.Además, tenían una maleta de viaje que contenía en su interior $389.900 y 13.650 dólares. Y no faltó la droga. Llevaban un ladrillo de cocaína por un peso de 1083 kilogramos; otro medio ladrillo de la misma sustancia de 596 gramos; y un recipiente metálico con pasta base por un peso de 23 gramos.• Los antecedentes de EgurenEguren había sido condenado por tenencia y traslado de droga (desde Mar del Plata), tanto en 2003 como en 2014. En ambos casos a cinco años de cárcel.En el primero de sus arrestos, recuperó la libertad al no encontrarse firme la sentencia. En el segundo, en tanto, se había interpuesto un recurso por cuestiones de salud.En 2014, en tanto, protagonizó una impactante persecución una tarde de domingo del mes de septiembre, en la cual quedó arrestado con estupefacientes en su poder en Undiano y Beruti, luego de chocar su Citröen C3 contra un patrullero.En tanto, en 2016, un fallo lo llevó a prisión por una violenta entradera ocurrida en una vivienda del barrio Pacífico. Junto a un cómplice, recibió una pena de seis años de cárcel.Y también estuvo involucrado en la denominada foja cero de la renombrada causa Suris, la cual nace por otro peligroso narco --de apellido Larriaga-- mientras hablaba con el arrestado en una esquina céntrica.• Nasiff, otro violentoEn agosto de 2019, Nasiff estuvo involucrado en un hecho de violencia que terminó con una mujer herida con un cuchillo. Ocurrió en una pensión de Blandengues al 100 y todo se habría originado por un partido de fútbol.Según explicó la víctima en aquel momento, "vino este muchacho a golpearme la puerta y cuando le fuimos a abrir decía que nos iba a apuñalar a todos"."Gritaba que salieran los de River que los iba a matar, pero acá no estábamos mirando fútbol, no tenemos nada que ver", manifestó.