Robaron canasta con panes que disponía un comercio para personas carenciadas

Todas las mañanas Panadería 25 de Mayo de Luján, disponía de una canasta con panes en la puerta del comercio para personas carenciadas. Ahora, entrega en bolsa, pero por mostrador.La idea, elogiable por donde se la mire, era disponer todos los días de 5 kilos de pan en una canasta en la puerta de una panadería para que se lo llevara quien más lo necesitaba. Pero alguien no solo se llevó los 5 kilos que había en su interior sino también la canasta. El buen gesto de Panadería 25 de Mayo, sigue en pie pero ahora, la bolsita hay que retirarla en el mostrador.El hurto tuvo lugar el lunes de la semana pasada. A pesar que el comercio ubicado en 25 de Mayo 663 ese día no atiende al público, los obreros panaderos trabajan. Y los 5 kilos de pan, que todas las mañanas cargaban en una canasta desde que comenzó la cuarentena, no fue la excepción.Sin embargo, cierta desilusiónse llevaron, cuando fueron a buscarla: no estaba. “Lo dejábamos afuera y ese lunes, como vieron que no había nadie en el negocio, aprovecharon y se lo llevaron. En Facebook pusimos que no lo malinterpreten, pero la bolsa ahora la damos acá”, dijo Vanesa Oromi.La ayuda para quien lo necesite se mantiene como así también siguen haciendo donaciones a comedores, pero la canasta ya no está en la puerta porque algún amigo de lo ajeno vio la oportunidad y la robó.