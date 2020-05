Narco con domiciliaria pidió volver a la cárcel porque se pelea con su mujer

NACIONALES

Un hombre en Paraná, que gozaba de la prisión domiciliaria, protagonizó un insólito pedido: pidió que le revoquen el beneficio para volver a la cárcel y así evitar las reiteradas discusiones con su esposa.Se trata de un imputado que cumplía desde hace dos años prisión preventiva en la Unidad Penal N°1 de Paraná por una causa en que se investiga a una banda de narcotraficantes. El pasado 16 de marzo, la Justicia resolvió que podía esperar la condena en su casa de Nogoyá, donde vive su mujer y sus hijos.El defensor del acusado, Augusto Lafferriere, dijo al canal 9 Litoral que su defendido le planteó "algunas diferencias que ha tenido con su familia, más precisamente, cuestiones conyugales, propias de las personas en prisión preventiva, cuando a los vínculos hay que volver a reconstruirlos, sean familiares o de amistad".Ante esta situación, el abogado contó que le aconsejó a su cliente una instancia intermedia antes de regresar a la cárcel y que eso fue lo que le planteó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal que lleva el caso. “Dije que, dado que el encierro carcelario es la última instancia del derecho, solicité no volver a la cárcel, aunque lo haya pedido, sino posibilitar que tenga una salida de 50 o 100 metros en momentos en que discute con la mujer", señaló Lafferriere.Y continuó: “Si bien hay un pedido de que, si la cosa no va y no tiene dónde ir, porque ha quedado desinstitucionalizado y perdió amistades y vínculos, esta defensa atendió al reclamo y lo planteó al Tribunal de diferente modo. Pedimos, en ese caso concreto, que le permitan al menos una salida de 30 minutos diarios".El abogado agregó que, cuando surja alguna diferencia familiar, le permitan salir "tomar un poco de aire".