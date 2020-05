MIRÁ EL VIDEO: En medio de la vereda se cruzaron 4 gatos maléficos y un perro bonachón

INTERNACIONALES

Los videos de perros y gatos tienen un lugar ganado en el corazón de los internautas. Y no sorprende que en las últimas horas un clip donde aparecen estos animales se haya vuelto viral en YouTube.La mencionada grabación muestra el hilarante momento en que un can se encuentra con cuatro pequeños y temibles felinos callejeros. La escena fue grabada en Tampa, Florida (Estados Unidos).El perro de esta historia estaba caminando tranquilamente con su dueña, que le había quitado su correa para que ande libremente. Todo marchaba bien, hasta que el animal vio que había cuatro gatos.Si bien el can jamás dio señales de ser agresivo, los felinos callejeros de inmediato se pusieron alertas. El perro, al darse cuenta que no eran amigables, decidió retroceder; sin embargo, luego cambió de opinión, tal y como vemos en el video.El can, a pesar de sentir temor por esos animales desde el comienzo, se acercó a ellos. Es en ese momento donde uno de los gatos creyó que les iba a hacer daño y rápidamente se lanzó hacia él para espantarlo, y funcionó.Miles de internautas no pudieron evitar soltar carcajadas al ver el video viral de YouTube. Para muchos internautas, estos animales se comportaron como unos niños y dejaron en claro que, si no son criados juntos desde pequeños, es muy difícil que sean amigos de adultos.