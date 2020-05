Cómo reclamar la devolución del dinero del IFE descontado por los bancos

NACIONALES





Si transcurrieron diez días y aún no reintegraron el dinero descontado, la persona deberá elevar la denuncia al Banco Central a través de su página web http://www.bcra.gov.ar/



• En la siguiente página, seleccionar "Relacionados con productos y/o servicios financieros". • En la siguiente página, seleccionar "Relacionados con productos y/o servicios financieros".

El Banco Central (BCRA) informó que todos los beneficiarios de los 10.000 pesos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que hayan tenido descuentos por débitos vinculados a préstamos tomados con la Anses o con terceros, podrán reclamar el reintegro del dinero.La entidad encabezada por Miguel Pesce recordó que el IFE tiene carácter netamente alimentario y, por lo tanto, no corresponde deducirle ningún tipo de concepto, sea por operaciones concertadas con la propia entidad financiera pagadora o con terceros. Por ese motivo, el BCRA dispuso que los bancos deberán revertir cualquier descuento efectuado.¿Cómo hacer el reclamo?Aquellos beneficiarios de transferencias dispuestas por Anses que detecten débitos que no corresponden deberán iniciar el reclamo en la entidad bancaria donde percibe el beneficio. Deberán solicitar el número y la copia del reclamo, además de guardar una copia de la respuesta del banco.• Hacer click en la pestaña "El BCRA y vos", en la opción "Consultas, sugerencias y quejas y reclamos no resueltos" y luego en la opción "Reportes de reclamos no resueltos".• En una nueva pestaña, el BCRA te indicará cómo realizar tu reclamo y cuál será la documentación necesaria a presentar, como el número, el DNI, la respuesta de la entidad bancaria, entre otros datos.• Tras leer atentamente esta información, deberá bajar y clickear en "Enviá tu reclamo". Así deberá completar un formulario con datos personales, además de aquellos que solicitará el BCRA para dar curso al trámite.Además, la persona podrá recurrir a la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor (www.argentina.gob.ar/defensadelconsumidor) y seleccionar "Hacer un reclamo". En esa pestaña, la página lo guiará para continuar con el trámite.