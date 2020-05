MAR DEL PLATA: Ya no tendrán servicio de recolección de residuos

ZONALES

Los camiones de la empresa 9 de Julio descargaron la basura ayer por la tarde en el predio de disposición final de residuos y salieron para realizar la recolección nocturna. Sin embargo, con el bloqueo de los trabajadores en el acceso al predio ya no pudieron descargar y, por ahora, Mar del Plata no tiene recolección de residuos.“Hasta que no haya solución les pedimos a los marplatenses que no saquen la basura”, planteó el presidente del Emsur, Sebastián D’Andrea, en diálogo con Radio Brisas.Este martes habrá distintas reuniones para intentar destrabar la situación, pero desde el municipio advirtieron la imposibilidad de afrontar el reclamo que realizan los recicladotes informales. “Piden un subsidio para cada uno de ellos y el municipio no puede afrontarlo”, plantearon fuentes consultadas por este medio.La otra opción es que vuelvan a trabajar y para ello el gobierno municipal envió un protocolo a la provincia para que puedan volver a su tarea. Sin embargo, la OPDS envió una resolución en la que establece una serie de condiciones en toda la provincia como la separación de residuos en origen para que los recuperadores puedan volver al predio, lo cual imposibilita que esta población no pueda volver.Hasta el momento la secretaría de Desarrollo Social les entregó asistencia alimentaria, algo que los trabajadores plantearon como insuficiente luego de 60 días de aislamiento.