MAR DEL PLATA: Por el reclamo de comerciantes, la municipalidad habilitó la apertura de locales por 72 horas

ZONALES

Ante la presión de comerciantes, el Gobierno municipal de General Pueyrredón habilitó la reapertura de locales por 72 horas a la espera de que se oficialicen las habilitaciones correspondientes por parte de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación.Lo confirmó el propio Intendente Guillermo Montenegro a última hora de este lunes, a través de sus redes sociales: “Mañana (por hoy) los comercios minoristas podrán abrir de lunes a viernes de 11 a 17 y sábados de 9 a 15”. El jefe comunal de Juntos por el Cambio estableció por decreto que, para habilitar la reapertura, los locales deben cumplir con los protocolos sanitarios de prevención. “No es para pasear, la cuarentena continúa”, aclaró Montenegro quien resaltó el control de la situación epidemiológica en el distrito: “El esfuerzo que hicimos nos permite tomar esta decisión, sigamos siendo responsables”.La publicación fue acompañada con un video en el que se resaltan las medidas que llevó adelante la comuna durante la cuarentena: cerrar accesos a la ciudad, comenzar con la construcción de un hospital modular -en conjunto con Nación y Provincia-, la instalación de tres centros de atención COVID-19, y disponer de hoteles gratuitos para aislar repatriados, entre otras.Pese a no haber sido oficializado por el Poder Ejecutivo Nacional, el Gobierno municipal se adelantó y autorizó por decreto la reapertura de determinados rubros y actividades dando por sentado que desde la Jefatura de Gabinete de la Nación llegará la habilitación. Por eso, argumentaron la decisión “en principio” por el plazo de 72 horas, “a la espera del visto bueno que llegará de Nación”.La autorización de Nación y de Provincia es necesaria en la localidad balnearia ya que es un distrito con más de 500 mil habitantes. Según informó La Capital de Mar del Plata, Guillermo Montenegro mantuvo dos conversaciones con Alberto Fernández para destrabar la situación. El argumento del intendente radicó en que es una realidad epidemiológica totalmente diferente a la que atraviesa el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Por su parte el Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, habría enviado a Nación las solicitudes con los protocolos correspondientes este mismo lunes, por lo que General Pueyrredón contaría con el visto bueno del Presidente y del Gobernador para avanzar hacia la flexibilización de la cuarentena.Tras más de dos meses de inactividad los locales volverán a abrir sus puertas este martes respetando y haciendo respetar “las condiciones de seguridad e higiene dispuestas en los protocolos sanitarios correspondientes”, se aclaró en el decreto municipal.La administración de Montenegro habilitó la reapertura de comercios de venta de indumentaria, electrodomésticos, muebles, repuestos, vinotecas, mercerías, jugueterías, peluquerías y similares. En tanto, se aclaró que no está permitida “la actividad comercial en shoppings o ferias, ni la permanencia en espacios públicos con fines recreativos”. Tampoco se podrán utilizar “los bancos públicos o el mobiliario urbano general con tal fin, incluso para descansar o sentarse”, detalló el Municipio a modo de prevención.Locales gastronómicos, cervecerías, heladerías y negocios afines seguirán con las persianas bajas, y solo podrán operar en la modalidad de “take away” o “delivery”, ya que no está admitida “ninguna otra forma de atención al público”. En la normativa se subrayó además que “se encuentra prohibido el consumo en vía pública, paseos, parques y plazas de los productos allí adquiridos”.Montenegro justificó la flexibilización debido a que “desde la finalización de la prueba piloto” con la apertura de locales a cielo abierto, realizada en el primer fin de semana de mayo en la localidad balnearia, “no se ha detectado una variación sustancial de la situación epidemiológica”. El intendente hizo hincapié en que “en la actualidad no existen casos confirmados de coronavirus en tratamiento en camas de terapia intensiva en el partido”.”Se ha realizado un minucioso estudio de los resultados de la prueba piloto", señala el decreto, y agrega que “el balance de la misma fue en general muy positiva, observándose un elevado cumplimiento de las normas de bioseguridad de los protocolos elevados”.También están habilitados comercios de bienes esenciales, “negocios ubicados en galerías, servicios de cercanía de service de TV y tecnología, tapicerías, zapaterías, tintorerías, sastrerías y similares”, y “agencias de lotería (dependiendo de Provincia)”.Tras la prueba piloto del pasado 9 y 10 de mayo, los comerciantes profundizaron su reclamo para poder abrir ante la agravada crisis económica. La semana pasada, los dueños de los negocios en las primeras calles comerciales de Mar del Plata levantaron las persianas de manera simbólica, hubo aplausos y cacerolazos, exigiendo la reapertura. Este lunes algunos se concentraron frente a la Catedral donde entonaron el himno como forma de insistir en el reclamo.La primera prueba piloto de reapertura de los comercios de la ciudad funcionó bien según las autoridades del municipio, pero fue suspendida porque en un sector de la ciudad, en la calle Güemes, hubo personas que lo tomaron como una salida recreativa.