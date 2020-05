MADARIAGA -DUSTIN: “La policía se llevó las cosas hurtadas y ni siquiera nos preguntó dónde las encontramos”

MADARIAGA

Dustin tiene 12 años y el joven que en la foto aparece más alto. Junto a su primo y un amigo –Renzo y Francisco- se transformaron en noticia de una crónica policial que casi por casualidad los colocó en como nota más leída de Central de Noticias Madariaga durante el día miércoles.Es que fueron ellos tres quienes encontraron y entregaron a la policía elementos robados en el Centro Tradicionalista Gauchos de Madariaga el pasado fin de semana. Había motoguadañas, un taladro, herramientas y una pava eléctrica.El más joven de los tres chicos habló con CNM y aseguró que al entregar todo a la policía ni siquiera les preguntaron dónde habían sido encontrados los elementos.Dustin junto a sus amigos salieron a dar una vuelta por el campo. Viven en el barrio Ramón Carrillo y partieron hacia ruta 56. Con su corta edad salen a explorar y si consiguen algún animal lo capturan y se lo llevan. Sin embargo nada habían conseguido el martes pasado y cuando regresaban con las manos vacías por la tarde vieron un cuis cruzar la calle y entrar a un campo. Ante esto se lanzaron rápidamente a cazarlo pero terminaron encontrando una bolsa con una pava eléctrica y pensaron que alguien la había arrojado porque estaba rota. Igualmente la levantaron y ese parecía ser el máximo trofeo del día hasta que vieron una motoguadaña apoyada en unas colas de zorro. Para ese entonces, la pava ya era algo pequeño.Levantaron la máquina y la llevaron unos 700 metros hasta la casa de Dustin. Lo hicieron temerosos porque si la policía los cruzaba no sabían que iban a decirles. Al llegar fue Cintia, mamá de este joven de 12, la que se dio cuenta que todo era robado.Junto a un mayor los chicos volvieron al lugar y encontraron todo lo demás y un rato después llamaron a la policía.Un móvil secuestro todo, llamó a la víctima del hurto y hubo reconocimiento instantáneo: era lo que se habían llevado del predio tradicionalista. Se cruzaron agradecimientos y “” se fueron a labrar el acta.Fue grande la sorpresa cuando estos chicos vieron publicada la primera noticia de que la policía había hallado y devuelto a su titular todo. Más aún cuando se hablaba de investigación y no se reflejaba nada de la realidad.“Estábamos enojados por cómo se mostraron las cosas. Nosotros ni pensamos que eso podía ser robado y fue mi mamá la que nos dijo ni bien llegamos y nos vio. Nosotros hicimos lo que hay que hacer. La policía se llevó las cosas y ni siquiera nos preguntaron dónde las encontramos ni nos dijeron de ir para ese lugar”, remarcó el incipiente adolescente.Ahora, el fiscal Walter Mercuri de la UFID 8 no descarta iniciar una causa contra los policías por acusados dedado que el parte preliminar debe reflejar la realidad de los hechos acontecidos.