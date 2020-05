MADARIAGA: Caravana en apoyo a los médicos se hizo sentir en la tarde

MADARIAGA









Unos 50 vehículos participaron de la convocatoria nacional para apoyar a los médicos por su trabajo durante esta pandemia.





Entre reclamos de no criminalización, no persecución y no discriminación por la tarea realizada para salvar vidas hubo una caravana con bocinazos que se extendió por poco más de media hora.





Partieron desde la esquina de Rivadavia y Madariaga, recorrieron el centro y pasaron por la puerta del Hospital Municipal.