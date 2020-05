MADARIAGA: La justicia desestimó una denuncia del municipio contra Central de Noticias

MADARIAGA





La fiscalía consideró como improcedente el reclamo del Secretario de Salud Amadeo Echeverría por una publicación de Central de Noticias que informaba sobre un caso sospechoso que había sido hisopado en el Hospital.





Como primera medida se comprobó que situación había existido tal como se informó y que, de hecho, el mismo medio informó horas después sobre el resultado obtenido en laboratorio.





El objetivo del funcionario era obtener la fuente de información para poder accionar contra ella. No obstante el fiscal Walter Mercuri no pudo avanzar al determinar que no había ilícito por investigar, además de determinarse que la maniobra viola un artículo de la Constitución Nacional que preserva las fuentes periodísticas.





Para el Ministerio Público no se violó la intimidad del paciente que sólo fue identificado por su sexo, su rango etário y sus síntomas.