CASTELLI: Marcha atrás con la flexibilización de la cuarentena

ZONALES

A pesar de no tener casos de coronavirus, el Comité de Crisis de Castelli confirmó a través de un comunicado, que "quedan suspendidas hasta nuevo aviso todas las salidas recreativas, para restringir la circulación de personas tras la evaluación y resultados de la apertura determinada la semana pasada".Si bien ese distrito bonaerense no registra casos positivos de coronavirus, en las últimas horas el intendente de Castelli, Francisco Echarren, no se mostró conforme con el comportamiento de la comunidad, y a través de las redes anunció: "Vamos a retroceder con la apertura y vamos a cuidar a la ciudad".Esta medida se dio a conocer a poco de que el municipio vecino de Chascomús, distante a unos 60 kilómetros, informara sobre los primeros 5 casos de coronavirus en el distrito.Castelli mantiene un estricto control sanitario, al igual que se implementó en Villa Gesell. En nuestra ciudad el Intendente Barrera, puso en duda la ampliación del horario de circulación y también se evalúa el comportamiento de los ciudadanos en cuanto a las salidas.