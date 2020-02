MADARIAGA – ESTAFAS - MERCURI: “Lo que dictó el juez es incomprensible porque pone en riesgo la investigación y debo apelar”

MADARIAGA

El fiscal de la Unidad 8 Walter Mercuri dialogó con central de Noticias Madariaga acerca de la decisión de Mariano Cazeaux de liberar a los tres vecinos locales que son investigados porEl integrante del Ministerio Público anticipó que recurrirá de manera urgente a la Cámara Departamental para interponer una apelación que permita volver a apresar aEn sus argumentos dijo que el jefe de la organización (Barroca) afronta una acusación en su contra por un delito no excarcelable por tener una pena mínima de 5 años de prisión.Mientras que los dos integrantes de la familia Siste (Padre e hijo) ocupan un escalafón inferior en la organización pero pueden entorpecer la investigación.En este sentido Mercuri dijo que Lo que dictó el juez es incomprensible porque pone en riesgo la investigación” que demandó varios meses y que incluye denuncias e interceptaciones telefónicas contundentes.Además, explicó que. “Hablamos de sumas millonarias y de decenas de víctimas estafadas. Mi miedo es que, ante la liberación, muchos no concurran a ratificar sus denuncias o se sientas presionados”.En otro tramo de la entrevista sostuvo que el lapso de detención fue tan corto (72 horas) que ni siquiera tuvo margen de acción para convocar a los peritos de la UIDE (Unidad de Investigaciones de Delitos Económicos) a que controlen los movimientos de las cuentas bancarias. “”, argumentó.Además, el fiscal se aprestaba a realizar nuevos allanamientos en búsqueda de mercaderías que faltan. Fueron sacadas a proveedores ante la promesa de pago y no llegaron a ser vendidas. “Ahora todo puede desaparecer y los procedimientos seguramente se vean frustrados”, consideró.