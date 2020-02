EL CRUCERO "FANTASMA" ENCONTRÓ PUERTO

INTERNACIONALES





Se acabó la espera para el crucero que vagaba por las aguas sin que algún puerto lo aceptara, por temor al contagio masivo de coronavirus. Su destino será Camboya. Donde no hay buenas noticias es en el "Diamond Princess", en cuarentena en Japón, ya que las autoridades detectaron 40 nuevos casos de la enfermedad, con lo que los infectados llegan a 175.





El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció este miércoles que Camboya aceptó recibir en su puerto Sihanoukville al crucero "Westerdam," que estuvo varado en el mar durante varios días, tras haber sido rechazado por Japón, Tailandia, Taiwán, Filipinas y Guam asiático ante sospechas de casos positivos a bordo.





Sin embargo, en todo momento la naviera Holland American Lime aseguró que no había motivos para temer. "Según lo que nos han dicho, no hay casos sospechosos o confirmados de COVID-19 (su denominación oficial) a bordo del Westerdam. Hablé con el ministro de Salud (de Camboya) para agradecerle por permitir que el crucero pueda atracar en su país", señaló Tedros, quien aseguró que se trata de "un ejemplo de solidaridad". "Lo diré nuevamente: este es un momento de solidaridad, no de estigma", destacó.