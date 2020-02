GENERAL CONESA: Hubo allanamientos por el la violación de una joven de 19 años

ZONALES

La policía allanó dos viviendas en la localidad de General Conesa, en el partido bonaerense de Tordillo, en busca de los autores de la violación que una joven de 19 años denunció tras haber participado de una fiesta de cumpleaños en una quinta propiedad del intendente del lugar, Héctor Olivera. El procedimiento está directamente relacionado con datos que la víctima dio sobre su agresor: un supuesto policía asignado al Operativop Sol o la Policía Vial. Los lugares allanados son viviendas donde se alquilan cuartos para pasar la noche a policías "de paso" por la zona que es cercana al corredor atlántico.El hecho ocurrió en la madrugada del pasado domingo cuando una joven de 19 años denunció que fue violada en una fiesta de cumpleaños que se realizaba en una quinta del intendente del partido bonaerense de Tordillo en un hecho en el que tratan de determinar la presunta responsabilidad de al menos un policía asignado al Operativo Sol, aunque hasta ahora no hay detenidos ni identificados en la causa y se presume que pudieron haber actuado otros dos individuos.El hecho denunciado ocurrió en la localidad de General Conesa, cabecera del partido más pequeño de la Provincia y por estas horas genera una gran conmoción al punto que el próximo miércoles a las 18.30 ha sido convocada a una marcha a la que se espera asista todo el pueblo.La hermana de la víctima contó que "ella fue a la fiesta con unas amigas y en un momento las perdió de vista. Entonces se le acercó un muchacho con el que ella había estado conversando un rato y que le había dicho que era policía del Operativo Sol o de la Policía Vial, algo así. Mi hermana le dijo que se quería ir pero que no encontraba a las amigas y entonces este tipo le dijo: ah, yo recién las vi a las chicas que estaban con vos. Vení que te llevo. Y ahí la llevó atrás de la casa donde había dos tipos más. Cuando mi hermana se quiso ir él la agarró por detrás y ahí ella ya no se acuerda más de nada"."Ella había tomado (bebidas alcohólicas) pero me aseguró que aún así estuvo perfectamente consciente de todo lo que pasó desde que entró a la fiesta hasta que ese tipo la agarró".Por la denuncia interviene el titular de la Fiscalía N° 3 en el Departamento Judicial de Dolores a cargo de Diego Torres.