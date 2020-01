MELCHOR ROMERO: Buscan a un joven de 17 años por el triple crimen de una familia

NACIONALES

Se trata de E. S. de 17 años que también residía en la casa de 523 entre 164 y 165 donde fueron encontrados los cuerpos de Raúl Félix Bravo (54), Graciela Holsbak (60) y de Alma (5). La escena es estremecedora. El cadáver del hombre fue hallado decapitado y envuelto en un mantel en una habitación. Tenía heridas además en el abdomen y brazos. A pocos metros, descuartizada y dentro de una bolsa encontraron a la nena, mientras que en una pieza contigua estaba la mujer, que presentaba cortes en el cráneo. Los mayores tenían signos de haberse defendido.Según el informe preliminar, el triple homicidio data de 18 horas antes del descubrimiento de los cuerpos, por lo que el ataque se habría producido en la madrugada del 1° de enero, luego de los festejos por el Año Nuevo. En ese marco buscan a un joven, a quien no pueden ubicar por ninguna parte., titular de la Fiscalía N°3 de La Plata, confirmó que continúa el operativo para dar con el chico. Pese a que hay quienes lo señalan como el autor del triple crimen, el fiscal aseguró que aún no lo está acusando de ningún delito.”, sostuvo el funcionario judicial. Y agregó: “”.Martini también afirmó por TN que las víctimas se resistieron al ataque. “Fue terrible. Impresionante. Nunca vi nada igual”, sentenció el fiscal, uno de los de más antigüedad en el cargo y años de experiencia en resoluciones de casos aberrantes y complejos.Durante la entrevista televisiva el letrado sostuvo que los cuerpos presentaban “cortes por todos lados” y que la nena estaba descuartizada”. “El hombre fue arrastrado del dormitorio a una piecita, contigua, donde estaba la nenita en una bolsa. La mujer estaba en el dormitorio”, detalló.En cuanto al chico 17 años, indicó que lo buscan para tomarle testimonio porque vivía con las víctimas. “Yo no lo acuso de nada, como persona que vivía en la casa queremos tomarle testimonio”, sostuvo.