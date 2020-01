MADARIAGA: Solicitan hacer un uso responsable y solidario del agua potable

ZONALES

ABSA brindó consejos a tener en cuenta para evitar la baja presión y a su vez cuidar del recurso y Medio Ambiente. Por su parte desde la Secretaría de Obras se hizo hincapié en el tema piletas.Ante las elevadas temperaturas propias de la época y para lograr un uso responsable y solidario del agua potable la empresa ABSA dio a conocer una serie de consejos para evitar que sectores de la ciudad se queden sin el servicio o reciban baja presión.Asimismo, desde el municipio se suman recomendaciones y advertencias sobre el uso del recurso para aquellos vecinos que tienen pileta.Es primordial que la gente entienda que el agua es un recurso no renovable y por eso es necesario que se adopten medidas para evitar un uso excesivo del mismo como:• Evitar el riego de jardines, calles de tierra, lavado de vehículos y veredas. En caso de hacerlo reemplazar el uso de mangueras por baldes. El agua que se pierde en 30 minutos con una manguera abierta es equivalente al consumo de una persona durante todo el día.• Revisar y reparar pérdidas en canillas, tanques y cañerías. Así, se pierden unos 4000 litros de agua diarios.• Cerrar la canilla al cepillarse los dientes, enjabonarse o afeitarse. Se estarán ahorrando 12 litros por minuto.Recomendaciones y advertencias para los vecinos que cuentan con piletas:La secretaria de Obras Públicas, Diana Markovic solicitó a los usuarios que cuenten con piletas en sus domicilios que “no usen el agua de red para el llenado de las mismas, ni la conexión de bombas succionadoras ya que estas reducen la presión del sistema afectando la normal distribución de los domicilios vecinos”.Además, aclaró que para el vaciado de las mismas no debe realizarse a la red cloacal.La funcionaria recordó que todas las piletas, tanto de material como de plástico deben estar declaradas en los planos y tener aviso de obra.En este sentido agregó: que en virtud de las Ordenanzas vigentes, todos los propietarios de inmuebles ubicados en la Planta Urbana y Áreas Complementarias, deben solicitar “Permiso de Obra” para la Construcción de Piscinas con un volumen de 5 m3 o superior, sean estas de hormigón armado u otro material, es decir de las categorizadas como construcción “in situ” o para la instalación de las de fibra de vidrio (prefabricadas). Esto significa que deben presentar el Plano de Obra correspondiente, con la intervención de un profesional matriculado.Los permisos para construir piletas de natación de uso particular, privado, unifamiliar desde los cinco metros cúbicos (5 m3) deberán ser otorgados por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y con indicación de los siguientes datos:a) Ubicación de la piletab) Volumen (longitud, ancho y profundidad de sus secciones).c) Ubicación de perforación para obtención de agua y de equipos de bombeo.d) Comprobante de perforación a la napa o pozo de captación de agua extendido por instalador en el cual conste que el uso del recurso hídrico solo será para llenado de natatorio y/o riego.El desagote de las piscinas pertenecientes a inmuebles ubicados sobre calles pavimentadas o con cordón cuneta podrá realizarse a la vía pública en los días y horarios que el Municipio establezca.