MADARIAGA: El municipio aún no fue notificado acerca de algún ilícito cometido en el Hospital

La directora, Patricia Villafañe explicó que se enteró del caso del supuesto abuso dentro del centro asistencial por los medios de comunicación y afirmó que en el momento que la justicia lo requiera se dará la información que se tenga que dar y se harán las actuaciones correspondientes.Distintos medios de Madariaga dieron a conocer, en la mañana de hoy, una denuncia de abuso sexual que habría ocurrido en el Hospital Municipal el pasado fin de semana.A raíz de esto, la directora del centro asistencial, Patricia Villafañe dialogó con División Prensa y manifestó: “Yo oficialmente no tengo nada. Existe en los medios el relato, pero hasta el momento ni en el Hospital ni en el municipio hemos sido notificados de una denuncia en contra de nosotros”.“Sí puedo afirmar que la joven estuvo internada en el Hospital y también que había menores que tienen problemas con las sustancias y la justicia, los cuales están albergados allí porque no existe una institución que lo haga y la familia está ausente”.Por último, enfatizó “No me consta la situación y actualmente la persona en cuestión, de 19 años, con problemas de salud mental no está en el Hospital porque recibió el alta. Tengo entendido que la denuncia la habría hecho su madre”.“En el momento que la justicia lo requiera se dará la información que se tenga que dar y se harán las actuaciones que correspondan” puntualizó.Por su parte, el abogado externo del Municipio, Leandro Alonso se refirió a la situación de los menores con problemas de adicción y judicial que terminan albergados en el Hospital.“Estamos de acuerdo con que el Hospital no es un lugar para que albergue a estos menores con problemas con la justicia, pero tenemos la obligación de recibirlos” aclaró.“Detenidos no están y debido a la ley de salud mental, tampoco se los puede obligar a cumplir un tratamiento, porque ellos deciden una vez que están lucidos si se quieren retirar del lugar o no”.“Los chicos que tienen entre 16 y 18 años son menores desde el punto de vista del sistema penal, pero mayores desde el punto de vista del derecho a elegir sobre tratamientos médicos”.Además, remarcó que “La infraestructura de los hospitales no están preparados para esto, pero no hay respuesta por parte de Nación. Nunca llegan los fondos para readecuar los centros asistenciales para que estén en condiciones de brindar este servicio y esto es una realidad que sucede en todos lados”.“Para que la gente entienda cuando un menor comete un delito, el sistema, automáticamente por su edad, le otorga la libertad y al no tener una contención familiar y tener problemas de adicciones, vuelven a delinquir y es ahí cuando se recurre a la ley de salud mental para mandarlos a los hospitales".