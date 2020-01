CAÑUELAS: Insólito: Le retuvieron la licencia por no contar con la VTV en el tráiler

NACIONALES





Policías que hacían un control en el peaje cercano a Uribelarrea aplicaron erróneamente una normativa que recién entrará en vigencia a fines de 2020.Un transportista que circulaba hacia la ciudad de Buenos Aires fue sancionado de manera ilegal por policías que realizaban un control en Cañuelas, cerca del peaje de Uribelarrea.La víctima contó que el 26 de diciembre de 2019 los uniformados le retuvieron la licencia por no contar con la VTV en el carrito que llevaba de tiro en su camioneta.Una reciente normativa aprobada por el gobierno nacional establece que los tráileres y remolques ya no podrán usar la patente 101 y que deberán ser homologados en los Registros del Automotor. Sin embargo, la norma no es de aplicación inmediata: brinda un año de plazo por lo que la VTV recién será exigible a partir del 1 de noviembre de 2020.Si bien el transportista explicó que los policías estaban en un error, hicieron caso omiso y procedieron a retenerle la licencia. Desde el 26 de diciembre a la fecha no pudo trabajar, viéndose afectado en su actividad comercial.Cabe destacar que el carro, de dos ejes, poseía luces reglamentarias, neumáticos en perfectas condiciones, chapa patente colocada, frenos funcionando y bandas refractantes.Esta semana el damnificado concurrió al Juzgado de Faltas de Cañuelas para regularizar la situación. Tras exponer las leyes y decretos que respaldaban su posición, accedieron a anularle la sanción y la multa, pero pretendieron cobrarle $ 600 en concepto de “gastos administrativos”.El transportista nuevamente se negó a pagar. “Deberían pagarme a mí por haber sido víctima de un error y por el lucro cesante que tuve todos estos días”, expresó. Finalmente, ante la firmeza de su reclamo, le pidieron que presente una nota solicitando la no aplicación de dichos cargos.Un ingeniero a cargo de uno de los centros de verificación vehicular de la zona explicó que, efectivamente, la VTV en tráileres y remolques recién se exigirá después del 1 de noviembre de 2020.“La normativa salió el 1 de noviembre de 2019 pero los propietarios de este tipo de vehículos tienen un año de prórroga para empadronar, patentar y regularizarse. Nosotros ni siquiera tenemos los protocolos de revisión. Hay que tener en cuenta que los tráileres pueden tener frenos eléctricos o inerciales, distintos tipos de suspensión, etc. Todavía no se sabe qué es lo que se va a exigir”, detalló.Son varios los transportistas que en los últimos tiempos se han quejado por planteos o multas fuera de lugar que se aplican en el retén de Uribelarrea. ¿”Errores” producto del desconocimiento o del afán recaudador?Nueva normativa sobre Trailers y Remolques:En abril de 2018 el Gobierno presentó la nueva patente Mercosur para tráilers pequeños. Se trata de los acoplados y remolques de uso particular, que se suelen utilizar para el transporte de pequeñas embarcaciones deportivas, motos, equipaje o casas rodantes.Hasta ahora esos tráilers usaban la llamada Patente 101, que era una copia que se podía imprimir de manera casera, y que sólo replicaba a la chapa original del vehículo tractor (con el agregado de un 101).La nueva patente es de color rojo y tendrá la misma numeración del vehículo tractor, con la leyenda “TRAILER” en la parte superior. Entrará en vigencia a partir del próximo 1° de noviembre y obtenerla ya no será tan fácil. Los propietarios deberán someter sus tráilers a un proceso de homologación, es decir, “una certificación de seguridad vehicular que por normas complementarias se establezca”.La homologación deberá iniciarse en la dependencia más cercana del Registro de la Propiedad Automotor, aunque se sabe que pronto también se podrá poner en marcha de manera online.Este trámite será obligatorio para todos los tipos de tráilers pequeños, sean nuevos o viejos. El plazo para ajustarse a la nueva norma será de un año. El objetivo del Gobierno es que, a partir del 1° de noviembre de 2020, ya no circulen tráilers con la vieja patente 101.Millas nocturnas