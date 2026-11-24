La vicepresidenta Victoria Villarruel se refirió este martes al homenaje a Mario Santucho , exlíder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y apuntó contra la decana Ana Arias.

Alejada del Ejecutivo y de los hermanos Milei hace casi dos años, la titular del Senado emitió su propia postura sobre el evento previsto para el 10 de diciembre. “El acto en la UBA donde se da homenaje a Santucho es un ataque contra la democracia misma ”, introdujo Villarruel en su cuenta de X .

Y siguió: “ Santucho fue el jefe de una de las dos organizaciones armadas que cometieron mayor cantidad de actos terroristas en los 70 . Sus atentados se dieron con mayor profusión durante los gobiernos constitucionales de [Juan Domingo e Isabel] Perón y en el 89 de [Raúl] Alfonsín con su desprendimiento del Movimiento Todos por la Patria ”.

En otro tramo de su mensaje, Villarruel apuntó contra Arias, quien defendió el homenaje al afirmar que la iniciativa “es una reivindicación de la militancia” .

“La decana de la UBA de Sociales miente . La militancia no implica nunca el atentar contra la democracia y cometer actos terroristas . La UBA mancilla su historia homenajeando a Santucho y distorsionando su accionar. Siempre la intención del ERP y Montoneros fue la toma del poder por la fuerza. Reivindicar a uno de sus cabecillas es ensuciar a la universidad pública. Y abofetear a sus víctimas”, completó.

La vicepresidenta milita desde hace años en favor de las víctimas de los ataques perpetrados por Montoneros y el ERP —las dos principales organizaciones político-militares armadas de la Argentina durante la década de 1970—, como parte de una visión de la “memoria completa” que de acuerdo con su mirada busca poner en un mismo plano sus reclamos y los de las víctimas de la última dictadura militar (1976-1983).

Mientras tanto, la UBA analiza qué medidas adoptar en medio de la repercusión por el homenaje, que todavía sigue en pie. Tras el repudio de varias entidades y del gobierno de Javier Milei —que pidió cancelar el acto al rector de la universidad, Ricardo Gelpi —, esta tarde las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales se reunirán de forma extraordinaria , confirmaron a LA NACION fuentes de la institución educativa. Está prevista para las 19.

El homenaje, a realizarse en la renovada sede que la Facultad de Sociales tiene en el barrio porteño de Constitución, incluye la inauguración de una escultura en homenaje al jefe guerrillero, abatido por fuerzas de seguridad en 1976, y palabras a cargo de su hijo Mario Santucho .

El Gobierno se dirigió a Gelpi a través del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez , que le envió una nota formal. Se trata del mismo funcionario que protagoniza el conflicto con los rectores de las casas de altos estudios por la ley de financiamiento del sector.

“El mencionado homenaje a este personaje no hace más que reivindicar el pasado violento de nuestra Patria, en donde el grupo terrorista que lideró, autodenominado ‘Ejército Revolucionario del Pueblo’ (ERP), buscaba la toma del poder mediante la lucha armada para imponer por la fuerza un régimen totalitario en nuestro país. No hay argumentos para realizar un homenaje a la persona que, liderando el ERP, cometió asesinatos, secuestros, crímenes aberrantes y actos terroristas contra el propio pueblo argentino que quería vivir en paz y libertad, rechazando la imposición de una ideología totalitaria desde este grupo armado”, escribió Álvarez, que calificó a Santucho como “líder terrorista”, en la carta oficial dirigida a Gelpi.

En el Ejecutivo aseguraron a LA NACION que desde la cartera no se denunciará el episodio , que aún no se concretó, porque consideran que excede sus facultades por la autarquía universitaria, pero sí resaltaron que consideran que son las autoridades de las instituciones las que deben tomar medidas .

Fuente: La Nación