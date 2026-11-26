Después de varias idas y vueltas y negociaciones abiertas hasta último momento, el Gobierno logró avanzar con la media sanción en el Senado del proyecto de reforma política que contempla la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2027.

Con 43 votos a favor, 29 negativos y cero abstenciones, el oficialismo aprobó en general la reforma electoral, una de los temas que mayor expectativa genera en la Casa Rosada, junto con el Presupuesto 2027.

Se trata de una votación que superó las expectativas del oficialismo que hasta esta tarde contabilizaban como asegurados 40 votos. Inclusive, cerca de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, se mantenían cautos y hablaban de 39 respaldos.

Además de las suspensión de las primarias, el proyecto incluye la llamada “ficha limpia” y establece correcciones en el financiamiento de la propaganda electoral en radio y televisión, con un tope del 50%, y una serie de cambios vinculados a las elecciones de parlamentarios al Mercosur. Además contempla la eliminación de la veda electoral y la eliminación de sanciones para los candidatos presidenciales que no asistan al debate, en la instancia de balotaje.

Acto seguido, el cuerpo dio comienzo al tratamiento de una iniciativa sensible para varios sectores: la ley de prevención de la Ludopatía, que incluye una propuesta complementaria del oficialismo.

El debate por la suspensión de las PASO se abrió con la exposición del libertario fueguino Agustín Coto, quien repasó los principales lineamientos del proyecto tras las modificaciones introducidas durante su tratamiento en comisión. La más significativa fue la eliminación del sistema de listas colectoras, cuya incorporación había sido negociada con un puñado de gobernadores radicales para asegurarse el respaldo de los senadores de la UCR.

En su defensa de la reforma electoral, Coto hizo hincapié en que la mayor parte de sus disposiciones tendrán carácter permanente, entre ellas, la incorporación de Ficha Limpia y los cambios en el régimen de constitución de los partidos políticos, que contemplan la afiliación digital. La suspensión de las PASO, en cambio, regirá por un año.

Las críticas más duras llegaron desde la bancada del PJ, donde acusaron al oficialismo de “cambiar las reglas del juego” al filo del calendario electoral. El senador pampeano Daniel Bensusán recordó que, hasta la semana pasada, los libertarios pretendían incorporar un sistema de listas colectoras, pese a que varios dirigentes del propio espacio se habían pronunciado en contra. Tras calificar la maniobra de “mamarracho”, cuestionó la ausencia de sanciones para los candidatos que decidan no participar del debate presidencial, que solo sería obligatorio en caso de balotaje.

“Para nosotros el modelo ecónomico fracasó y la realidad que vemos no tiene nada que ver con la que vino a plantear el jefe de Gabienete. Entonces, ¿qué hacen? Ante un modelo fracasado en el que la gente está diciendo basta, modifican las reglas de juego", sentenció Eduardo “Wado” de Pedro.

El jefe de la bancada peronista, José Mayans, fue más allá e interpretó la estrategia del oficialismo como un intento de marcarle la cancha a la propia Bullrich ante la posibilidad de que la senadora se desmarque y le dispute la presidencia a Milei.

Sin embargo, en el oficialismo confían en que conseguirán los 37 votos necesarios para aprobar en la Cámara alta la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei . En el bloque de La Libertad Avanza calculan que podrían alcanzar entre los 38 y 40 avales para darle media sanción a la reforma electoral.

Además de suspender las primarias, el proyecto de la Casa Rosada incorpora el régimen de ficha limpia, establece correcciones en el financiamiento de la propaganda electoral en radio y televisión, con un tope del 50%, y una serie de cambios vinculados a las elecciones de parlamentarios al Mercosur. También contempla figura la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales .

“El Gobierno y la ciudadanía pueden estar tranquilos y no vivir de elección en elección. Ojalá en la Argentina se vote en un solo día en todas las provincias. Ya en febrero comienzan las primeras elecciones”, afirmó Bullrich antes de ingresar al Senado.

A su vez, tras un acuerdo con la oposición y en medio de la fuerte presión de la Iglesia, Bullrich acordó con la oposición avanzar con la sanción del proyecto de prevención de la ludopatía. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción en Diputados, estaba a punto de perder el estado parlamentario.

El entendimiento, sin embargo, no supone un respaldo unánime de la bancada libertaria, ya que se prevé que algunos senadores libertarios no acompañen.

La fórmula que encontraron para destrabar la discusión fue avanzar por dos carriles: someter a votación la media sanción que reclama la Iglesia e impulsar, en paralelo, un proyecto complementario con los ajustes que pretende introducir la Casa Rosada.

A cambio, el peronismo se comprometió a aportar los votos necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas de esta segunda iniciativa en la sesión de este jueves. De ser aprobada, deberá continuar su trámite en la Cámara baja.

El acuerdo se gestó durante un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales del Senado. El proyecto aprobado por Diputados busca prohibir la publicidad de las apuestas online y los patrocinios deportivos, además de reforzar los controles para impedir el acceso de menores a las plataformas de juego. La iniciativa no obtuvo despacho de comisión.

El temario que discutirá el Senado durante la sesión de hoy también contempla el tratamiento de ascensos en el ámbito de la Cancillería y la designación de jueces, fiscales y defensores.

Por otra parte, los senadores debatirán la reducción del IVA a la fécula de mandioca, la declaración de la emergencia para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y la prórroga por seis meses del Estatuto del Periodista.

Además de la suspensión de las PASO, el dictamen oficialista establece correcciones en el financiamiento de la propaganda electoral en radio y televisión, con un tope del 50%, y una serie de cambios vinculados a las elecciones de parlamentarios al Mercosur.

La reforma política también incluye la llamada “ficha limpia” , es decir, que cualquier persona con una condena penal confirmada en segunda instancia por delitos dolosos vinculados a la corrupción queda inhabilitada para postularse a cargos electivos.

Entre otros ajustes que contempla, figura la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales. De aprobarse la iniciativa en ambas cámaras, quedará en manos de la Cámara Nacional Electoral decidir sobre su realización.

La legislación vigente, establecida por la Ley 27.337 e incorporada al Código Electoral Nacional (Ley 19.945), exige la celebración de dos debates antes de las elecciones generales, uno de ellos en una capital provincial, y un tercero en caso de balotaje.

Además de disponer su transmisión obligatoria por los medios estatales, prevé sanciones para los candidatos que no participen, como la pérdida de espacios de publicidad audiovisual y la colocación de un atril vacío para dejar constancia de su ausencia.

Por último, dispone la eliminación de la veda electoral, no solo en términos discursivos, en medios y redes sociales, sino también las restricciones que hasta ahora regían en comercios, o actividades culturales.

Todas las modificaciones que hacen a la reforma electoral tendrán carácter permanente. La única excepción será la suspensión de las PASO, que regirá por un año.

Fuente: La Nación