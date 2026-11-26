El jefe del bloque de senadores Justicialista, José Mayans , insinuó este jueves que el Gobierno busca suspender las PASO no solo para desarticular la estrategia opositora sino también para “eliminar” una eventual candidatura interna de la titular de la bancada oficialista, Patricia Bullrich , a lo que la legisladora le pidió que vaya a hacer “stand up” .

“Las PASO son necesarias por la crisis que tenemos en estos momentos. ( Javier ) Milei , que armó una banda que está en el Poder Ejecutivo, y esa sí es una asociación ilícita, se da cuenta que no tiene el liderazgo que pensó que iba a tener”, afirmó Mayans durante la sesión del Senado en la que se trataba la suspensión de las primarias .

El legislsdor sostuvo que “la hermana de Milei [en referencia a la secretaria general de la Presidenica, Karina Milei ], que está manejando el país con los Menem en estos momentos, dice ‘Ustedes van a hacer lo que decimos nosotros’”, lo que equivale a suprimir “candidaturas internas”.

Según el legislador peronista, entonces, “el primer paso” del Gobierno con la suspensión de las PASO es “eliminar cualquier candidatura interna”. “Si Patricia mide bien, afuera” , ironizó.

“Nosotros inventamos La Libertad Avanza (LLA), que no se venga a hacer la de la extrema derecha” , citó Mayans, al parafrasear supuestas reacciones en la Casa Rosada ante los constantes desmarques de Bullrich. “O morimos todos juntos, con Milei a la cabeza, o no hay nada”, insistió, al ponerse en el lugar de los Milei.

Mayans mencionó además unas supuestas encuestas que indican que Bullrich mediría “el doble” de Karina Milei, lo que ocasionó risas en la senadora, que escuchaba desde su banca.

Por otro lado, sostuvo que el peronismo no sufrirá la suspensión de las PASO porque el justicialismo “lo va a resolver”. “Quédense trabquilos porque, en eso, somos guapos”, ratificó.

“Patricia se las va a ingeniar, proque tiene su ingenio poroio, tengo que reconocerl eso -concedió Mayans-. Y nosotros también tenemos nuestros actores importantes”, dijo sobre la estrategia del peronismo.

Bullrich se tomó con risas esa mención que hizo el legislador formoseño y, a la hora de hacer uso de la palabra, le respondió: “Mayans, si no sigue en el Senado, tiene asegurado en la calle Corrientes un stand up. Va a ganar como ( Guillermo ) Francella , va a ganar bien”.

Al justificar la iniciativa de suspensión de las PASO, Bullrich señaló que fueron promovidas “prometiendo participación, pero es algo insólito, porque se transformó en un sistema de tres vueltas y nadie compitió contra nadie en casi todas”.

“Generó situaciones económicas complejas. Yo viví unas PASO, y el problema fue que yo competía con ( Horacio Rodríguez ) Larreta y en esa competencia había más candidatos, Milei y (Sergio Massa ) Massa, que no competían con nadie. La única PASO que tuvo visibilidad fue la nuestra. Y pasó que nuestro electorado tenía una contradicción”.

“Yo tenía que discutir contra Larreta. Qué terminó pasando: se convirtió en una bronca social de nuestros votantes contra nosotros que discutíamos entre nosotros. Y eso generó un agrietamiento en nuestra coalición. En mi aprendizaje, en las PASO si no discuten todos en las mismas condiciones, se genera un desequilibrio enorme. Para mí hay que eliminarlas pero suspenderlas es el acuerdo al que llegamos”

Fuente: La Nación