Una nueva encuesta le dio todo mal a Milei, menos un dato clave sobre la oposición

El informe tiene 15 páginas y hasta llegar a la número 14, el panorama para Javier Milei es negro oscuro. Pero allí, aparece un cuadro que trae un poco de alivio al Presidente. Se trata de una nueva encuesta nacional a la que accedió Clarín este fin de semana, con datos clave de la coyuntura política y económica.

El trabajo es de Pulso Research , una consultora vinculada en su origen con el PRO, pero que luego fue ampliando su cartera de clientes. Entre el 10 y el 17 de octubre hizo un relevamiento nacional online de 1.500 casos , con +/- 3% de margen de error.

Los cinco primeros cuadros del trabajo, bajo el título "Gestión y Expectativas" , son un anticipo del escenario complejo que atraviesa el oficialismo, en este y en otros estudios .

1) Cuando se pide a los entrevistados una evaluación del Gobierno , el saldo es claramente negativo : el 66,4% lo califica entre "mal" (15,9%) y "muy mal" (50,5%), contra 28,9% que lo ve entre "bien" (15,9%) y "muy bien" (13%). Completa 4,7% de "No sabe/No contesta".

2) De cara al futuro , los sentimientos que predominan también son negativos : enojo-bronca, desilusión, angustia, miedo y tristeza suman 47,8% vs. 29,1% de esperanza y 20,9% de incertidumbre.

3) El 51% considera que el Gobierno actual es el principal responsable por los problemas económicos del país contra un 36,6% que sigue apuntando a la gestión anterior (12,4% ns/nc).

4) El 26,4% califica como "correcto" el rumbo del Gobierno contra un 61,9% que lo percibe "incorrecto" (11,7% ns/nc).

5) El "desempleo y la falta de trabajo" se recortan como la principal preocupación (20,7%), seguida de "corrupción y privilegios" (19,9%), la "economía en general" (16,3%) y los "bajos salarios-costo de vida" (10,8%).

El capítulo económico más específico, aunque se supone la materia fuerte de esta gestión, tampoco da bien. Cuando les preguntan a los entrevistados cómo ven a la economía , 42,6% responde "en recesión" y 34,1% "estancada" . Sólo un 18,8% siente que está "creciendo".

Y en cuanto a los efectos de la motosierra , un 56,5% contesta que el Gobierno "no está ajustando donde corresponde" .

La parte más política, tampoco viene de arranque con buenas noticias para Milei. Todo lo contrario. En un ranking de imágenes con otros nueve dirigentes, el Presidente termina sexto , con 32,4% de apoyo y 64,5% de rechazo .

¿Más incómodo aún? Lidera Cristina Kirchner (+ 45,1% y - 51,3%) y también superan al libertario Axel Kicillof (+ 41,5% y - 49,1%), Sergio Massa (+ 39% y - 54,5%), su enemiga interna Patricia Bullrich (+ 38,4% y - 56,4%), Myriam Bregman (+ 37,9 y - 35,3%).

Debajo de Milei completan: Mauricio Macri (+ 28% y - 67,1%), Diego Santilli (+ 25% y - 44,1%), Maximiliano Pullaro (+ 19,2% y - 35,8%) y Sergio Uñac (+ 12,1% y - 23,8%).

Pero el consuelo para Milei aparece cuando Pulso Research pregunta por el principal líder de la oposición y las dos primeras respuestas no identifican referentes: con el 22,1% puntea "no sabe/no contesta" y pegadísima viene con el 21,4% "ninguno/no hay líder". Recién en tercer lugar completa el podio Kicillof con el 20% y cuarta, con el 13,8%, queda Cristina Kirchner.

Esta orfandad opositora es la que ilusiona al Gobierno para prevalecer en 2027 aunque sea con la fórmula del "menos malo". Otro síntoma de la Argentina actual.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín