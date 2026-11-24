Una mujer sufrió quemaduras en el 30% del cuerpo tras un brutal ataque en Córdoba

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Una mujer de 39 años pelea por su vida en Córdoba tras sufrir gravísimas quemaduras en el 30% de su cuerpo. Por el ataque fue detenido su expareja, un hombre de 45 años que tiene antecedentes por violencia familiar y quedó imputado por tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

La víctima, Mara Cecilia Andrada, permanece internada en terapia intensiva, inconsciente y con asistencia respiratoria mecánica. Su pronóstico es extremadamente reservado.

El hecho ocurrió durante el fin de semana en un departamento interno ubicado sobre la calle Tuclame al 1600, en el barrio Santa Isabel, segunda sección, en la zona sur de la ciudad de Córdoba.

La Policía llegó al domicilio cerca del mediodía, tras recibir llamados de emergencia, pero la mujer ya había sido trasladada. Su expareja, Roberto Carlos Reyna, la llevó al Hospital Príncipe de Asturias, donde los médicos constataron la gravedad de las lesiones, la intubaron de urgencia y dispusieron su derivación al Instituto del Quemado del Hospital Córdoba.

La investigación del ataque

En las primeras horas de la investigación, Reyna aseguró que la mujer se había provocado las heridas durante una discusión de pareja. Sin embargo, la fiscal Paula Bruera consideró que su declaración no coincidía con los primeros indicios reunidos ni con los antecedentes de denuncias por violencia de género que pesaban sobre él.

Por ese motivo, ordenó su detención. El hombre también registraba antecedentes por violencia familiar y una causa ante la Justicia penal iniciada en 2011.

Con el avance de la investigación, el expediente pasó a la fiscalía especializada en violencia de género, a cargo de Julio Mariano Bustos.

Reyna quedó imputado de manera preliminar como presunto autor de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa. La calificación contempla la hipótesis de un ataque con intención de matar, aunque la responsabilidad penal deberá determinarse durante el proceso judicial.

Como parte de las medidas de prueba, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para establecer cómo se inició el fuego y reconstruir lo ocurrido antes y durante el episodio.

Otros hechos de violencia de género en Córdoba

El ataque contra Andrada se conoció en medio de una serie de episodios graves de violencia de género registrados en Córdoba durante los últimos días, en la antesala del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En la localidad de El Pilar, una mujer de 31 años fue perseguida y apuñalada por su expareja cuando intentaba pedir ayuda en la comisaría. La agresión ocurrió en la vereda de la dependencia policial y quedó registrada por las cámaras de seguridad.

A estos dos intentos de femicidio se suman los asesinatos de Daniela Villalba, de 29 años, hallada degollada el 21 de octubre en su departamento del barrio Cofico, y Romina González, de 35, apuñalada el 19 de noviembre en el baño del bar donde trabajaba, en el centro de Córdoba.