Un hombre denunció que le robaron su BMW X6 en Avellaneda , pero cuando reclamó la cobertura, la aseguradora puso en duda su versión y rechazó el pago . La compañía cuestionó distintos aspectos del episodio, investigó sus antecedentes y sostuvo que había inconsistencias en la información que había presentado. El cliente decidió llevar el caso a la Justicia y obtuvo un fallo a su favor: deberán indemnizarlo con más de $30 millones, más intereses .

El expediente fue analizado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 3 de Dolores. La sentencia consideró que la compañía no logró acreditar una causa válida para rechazar el siniestro y que no había demostrado la supuesta reticencia del asegurado.

Según consta en la causa, el episodio ocurrió el 22 de septiembre de 2020, cerca de las 21. El BMW X6 xDrive 35i Sportive, modelo 2010, era conducido por el primo del denunciante, cuando fue interceptado por cuatro delincuentes armados que se lo llevaron .

El vehículo apareció horas después en la calle Gonçalves Dias al 900, en la Ciudad de Buenos Aires . Había sufrido daños como consecuencia de un choque ocurrido durante el robo. La documentación policial incorporada al expediente daba cuenta de la intervención de personal de la Comisaría Vecinal 4D y de una causa por robo automotor y posterior hallazgo.

El dueño realizó la denuncia ante la aseguradora el 24 de septiembre de ese año y aportó la información que le fue solicitada durante la investigación del siniestro. Sin embargo, el 22 de octubre la empresa le comunicó que rechazaba la cobertura .

En el juicio declararon dos testigos que respaldaron esa versión: confirmaron que el dueño vivía en Pinamar, tenía un comercio en Sarandí y viajaba ocasionalmente a Avellaneda.

El juzgado también analizó los intercambios de correos electrónicos entre el cliente y la aseguradora. Un peritaje informático constató que los mensajes enviados por el dueño habían llegado a destino. Si bien no pudo determinar si el último correo había sido leído, sí verificó la recepción de otros mensajes que habían tenido respuestas desde esas mismas cuentas.

Para el juez, la compañía no consiguió demostrar que el asegurado hubiera incurrido en reticencia ni que las supuestas irregularidades justificaran el rechazo de la cobertura . También consideró acreditados el robo y el posterior hallazgo del vehículo a partir de la documentación policial.

La sentencia remarcó que la aseguradora no podía liberarse de sus obligaciones por un supuesto incumplimiento formal sin demostrar que esa conducta le había ocasionado un perjuicio sustancial . En ese sentido, aplicó los principios de protección al consumidor y concluyó que La Caja había incumplido el contrato.

El juzgado reconoció $28.983.500 por daño material . Para calcular ese monto, tomó como referencia un presupuesto de reparación de septiembre de 2020, por $1.695.768,12, y actualizó su valor mediante una conversión a dólares y el tipo de cambio considerado en la sentencia.

El peritaje mecánico había identificado distintos daños y elementos que debían repararse o reemplazarse , entre ellos la caja de cambios automática, el fluido hidráulico, alfombras, cubrepisos, una llave original, el logo de BMW y dos neumáticos . También registró abolladuras en una puerta y en el guardabarros derecho.

A esa suma se agregaron $1.160.780 por daño punitivo . El juez consideró que la conducta de la compañía había demostrado un desinterés en resolver el conflicto y un menosprecio por los derechos del consumidor.

De esta manera, la condena alcanzó los $30.144.280, más intereses , con las costas del juicio a cargo de la aseguradora. La sentencia estableció que el pago deberá realizarse dentro de los diez días de que el fallo quede firme y consentido.

En cambio, el magistrado rechazó los pedidos por daño moral y privación de uso. En el primer caso, entendió que no se habían aportado pruebas suficientes sobre padecimientos personales o psicológicos. Respecto del segundo, señaló que no se había acreditado durante cuánto tiempo el vehículo permaneció fuera de servicio ni que los daños impidieran utilizarlo.

Fuente: TN