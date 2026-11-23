Una mujer murió tras pasar tres horas y en una ambulancia esperando a que la atiendan

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Una mujer de 32 años murió el martes 17 de noviembre, luego de permanecer aproximadamente tres horas y media dentro de una ambulancia mientras esperaba atención en el Hospital do Oeste, en Barreiras, al oeste de Bahía, Brasil.

La víctima fue identificada como Bárbara Mendonça da Silva. Según sus familiares, se descompensó durante una sesión de hemodiálisis y debió ser trasladada al hospital, donde necesitaba una cama en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), pero no había disponibilidad.

Bárbara llevaba alrededor de diez años realizando tratamiento de hemodiálisis y atravesaba un delicado estado de salud. Durante la espera, sufrió un paro cardíaco y murió.

La espera dentro de la ambulancia

La sesión de hemodiálisis había comenzado cerca de las 14. Tras descompensarse, la paciente fue trasladada al Hospital do Oeste, donde, según el relato de la familia, necesitaba ingresar a terapia intensiva.

Sin embargo, al no haber camas disponibles, permaneció dentro de una ambulancia estacionada en el hospital entre las 15.30 y las 19, mientras aguardaba atención.

Durante ese período, su estado de salud se agravó y sufrió un paro cardíaco. La muerte fue registrada alrededor de las 19.30.

Qué dijo el hospital

En un comunicado, el Hospital do Oeste lamentó el fallecimiento e informó que los pacientes son atendidos de acuerdo con los protocolos de clasificación de riesgo.

La institución confirmó que Bárbara esperaba ser admitida, pero sostuvo que durante ese tiempo permaneció asistida por un equipo del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu), dentro de la ambulancia.

Además, afirmó que no es posible establecer una relación entre el fallecimiento de la paciente y el tiempo de espera por la atención.

El hospital, administrado por las Obras Sociales Hermana Dulce (Osid) y vinculado al gobierno de Bahía, también informó que funciona por encima de su capacidad.

Según explicaron, la sobrecarga se debe a que es un centro de referencia para la atención de casos de mediana y alta complejidad en el oeste del estado, incluidos municipios que no cuentan con hospitales propios.

Bárbara dejó dos hijas, de 18 y 15 años. El velorio se realizó en la vivienda familiar y el entierro tuvo lugar el miércoles 18 en el Cementerio São Sebastião.