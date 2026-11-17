INTERNACIONALES





Una beba nació con un peso de 6,2 kilos y una longitud de 54 centímetros en un hospital de Brasil. El tamaño de la recién nacida sorprendió tanto a sus padres como al equipo médico. Actualmente permanece internada y recibe atención especial.

Se trata de Isa da Silva Vieira, quien nació el lunes 9 en el Hospital Regional José Mendes, en la localidad de Itacoatiara, estado de Amazonas. Según informó el pediatra John Elton, la pequeña se encuentra estable y permanece en una incubadora.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Brasil, el peso promedio de una niña al nacer es de aproximadamente 3,2 kilos, prácticamente la mitad del peso de Isa.

La madre, Angela da Silva, es artesana y vive en la zona rural de Vila de Lindóia. Ingresó al hospital el domingo 8, después de presentar presión arterial elevada y numerosas contracciones.

Con 38 semanas de embarazo, se le realizó una ecografía que permitió observar el tamaño de la beba. Ante las características del caso, los médicos determinaron que no estaban dadas las condiciones para un parto natural y decidieron realizar una cesárea. Según el profesional, también hubo dificultades durante el procedimiento para retirar a la recién nacida.

La madre reconoció que no esperaba un bebé de semejante tamaño. “Yo pensé que había nacido con unos tres o cuatro kilos, pero cuando me enteré de que pesaba todo eso… ¡Qué grandota!”, contó.

El padre, Luís Vieira, también se mostró sorprendido. La familia había comprado ropa de recién nacido de tamaño convencional y ahora deberá reemplazarla por prendas más grandes.

Presentó complicaciones y permanece internada

Después del nacimiento, Isa fue sometida a una evaluación pediátrica y a un cateterismo umbilical. El equipo médico detectó hipoglucemia, una disminución del nivel de azúcar en sangre, además de dificultades respiratorias.

El pediatra relacionó el elevado peso de la beba con la diabetes gestacional que desarrolló su madre durante el embarazo. También destacó la importancia de realizar los controles prenatales y mantener un seguimiento médico durante toda la gestación.

Tanto la madre como la pequeña continúan internadas y, según las previsiones médicas, podrían recibir el alta dentro de aproximadamente una semana.

La familia solicita ayuda

Ante las necesidades de la recién nacida, la familia pidió colaboración con donaciones de ropa adecuada para un bebé de aproximadamente seis kilos y fórmula infantil, ya que, según informó el médico, la madre todavía no está produciendo leche.

Las donaciones pueden acercarse al Hospital Regional José Mendes, en Itacoatiara.

Otros casos de bebés de gran peso en Amazonas

El estado de Amazonas ya registró otros nacimientos que llamaron la atención por el peso de los recién nacidos.

En enero de 2023, un niño llamado Angerson nació en Parintins con 7,328 kilos y 59 centímetros. Según la Secretaría de Salud del estado, fue considerado el bebé más grande nacido en Amazonas.

También en Parintins, en 2011, nació un bebé de 6,120 kilos y 56 centímetros. En 2014, otro nacimiento volvió a sorprender: Pedro Aluízio llegó al mundo con 6,740 kilos y 57 centímetros.