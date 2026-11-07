Un hombre perdió el control de su camioneta y se metió de lleno en un salón de estética de La Plata

Un hombre perdió el control de su camioneta este miércoles por la tarde en La Plata y atravesó un salón de estética , donde atropelló a dos mujeres y causó importantes destrozos.

El conductor, el exjuez de la Suprema Corte bonaerense, Francisco Roncoroni , de 85 años , intentaba salir con su vehículo de un estacionamiento cuando se metió de lleno en un comercio ubicado entre las calles 146 y 467, en la localidad de City Bell.

Por motivos que todavía se investigan , el hombre aceleró hacia adelante en lugar de maniobrar para salir a la calle y atravesó por completo la fachada del salón de estética Fefi minutos antes de las 18.30, cuando empleadas y una clienta estaban dentro.

Las cámaras de seguridad registraron cómo la camioneta Volkswagen Taos de color gris claro rompió los vidrios del local, entró al salón sin frenar y avanzó hasta el fondo, golpeando a dos mujeres que estaban en el lugar . A pesar de la violencia del choque, el conductor y las mujeres involucradas resultaron ilesos y solo sufrieron heridas menores, según informo el medio local El Día de La Plata .

El local en tanto quedó con destrozos importantes, como la rotura de los vidrios de la entrada, sillones, una mesa ratona, mesas de trabajo y sillas .

Tras el aviso, policías del Comando de Patrullas La Plata, Base Norte, llegaron al lugar junto a una ambulancia del servicio de emergencias UDEC para asistir médicamente al conductor y constatar los daños materiales. La investigación quedó bajo la órbita de la UFI N.º 15 de La Plata.

Roncoroni empezó su carrera en los tribunales tras recibirse de abogado en julio de 1968. Entre febrero de 1970 y octubre de 1972 trabajó como secretario del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº4 del Departamento Judicial La Plata, según informo el medio especializado Diario Judicial .

Más tarde, entre noviembre de 1972 y diciembre de 1974, estuvo al frente del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº6 del Departamento Judicial San Martín, en la provincia de Buenos Aires.

Entre mayo de 1976 y abril de 1982 encabezó el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº3 del Departamento Judicial La Plata, fecha en la que asumió como camarista civil .

En el ámbito universitario, Roncoroni dio clases de Derecho Civil V en la Universidad Católica de La Plata (UCLP) en 1976 y fue profesor adjunto de Derecho Civil III en la UNLP entre 1978 y 1984. En 1981 enseñó Derecho Registral y Contractual en la Universidad Notarial Argentina , mientras que en 1990 y 1991 ocupó las cátedras de Derecho Civil IV en la UCLP.

A su vez, dirigió el Instituto de Justicia Civil del CEDeP y ejerció como codirector interino del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia . En el plano de las reformas legislativas, integró la Comisión de Estudio del Régimen Procesal Civil y Comercial de la Subsecretaría de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Fuente: La Nación